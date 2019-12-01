Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев на 24-м пленарном заседании в субботу выступил с докладом, в котором оценил реализацию правительством задач, предусмотренных в Государственной программе Узбекистана 2019 года, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Садык Сафаев отметил наступающую четвертую промышленную революцию, в основе которой лежат цифровые технологии, интернет, нанотехнологии, искусственный интеллект, самонастраиваемые и самообучающиеся устройства.





По его словам, новые производственные инструменты требуют новых социальных отношений. «Сегодня управление становится более сложным, чем когда-либо прежде. Конкуренция не только с зарубежными странами, но и в обществе, становится все более острой. Население становится все более информированным и требовательным к правительству, повышается его политическое сознание. Власть рассматривается не только как система государственного управления, но и как центр общественных и деловых услуг. В развитых странах внедряется гибкий и адаптивный подход к управлению», — заявил сенатор.

Ссылаясь на слова президента, он указал на необходимость создания «системы, которая прогнозирует будущие актуальные задачи и проблемы для государственных органов». Изучение показало, что в области государственного управления существуют серьезные проблемы.

Одним из ключевых направлений реформы сферы управления Садык Сафаев назвал снижение прямого вмешательства государства в экономику. Современная экономика показала, что система с большой госдолей неконкурентоспособна. Таким образом, ключевой показатель и основное направление административной реформы — приватизация и устранение монополий, сказал он.

Садык Сафаев отметил, что за последние три года в этой области произошли огромные изменения. Отменены 86 лицензируемых видов деятельности и процедур. В результате число частных предприятий увеличилось на 25%. Конкуренция возросла во многих отраслях, включая сферу производства продуктов питания, мебели и текстиля. Ликвидирована монополия в сфере выпуска строительных материалов, кабельной продукции и денежных переводов. В целом количество монопольных предприятий сократилось вдвое.

Однако, по его словам, остаются системные проблемы, которые еще предстоит решить. На товарном и финансовом рынках лидирующие позиции занимают государственные предприятия. Они составляют около 80% монополий и создают новые структуры под своим контролем, что негативно сказывается на конкуренции. На сегодняшний день насчитывается более 4300 таких предприятий.

Неэффективность хозяйствующих субъектов с государственным участием компенсируется государственной поддержкой в виде субсидий, налоговых и таможенных льгот и льготных кредитов.





«Участие государства на финансовых и фондовых рынках остается на высоком уровне. Это, в свою очередь, создает конфликт интересов и препятствует развитию рыночных механизмов. 83% банковского сектора представлено государством. Регуляторы отраслей не спешат развивать конкуренцию», — отметил он.

Садык Сафаев заявил, что метод ценообразования, используемый естественными монополиями, побуждает их повышать, а не снижать затраты.

Для субъектов бизнеса все еще существуют искусственные барьеры для выхода на рынок. В результате, согласно данным Всемирного банка, чистый приток прямых иностранных инвестиций остается низким. Узбекистан занимает 140-е место из 180 стран по индексу экономической свободы, указал сенатор.

В этой связи правительству следует ускорить принятие дорожной карты по стратегии развития конкуренции на товарных и финансовых рынках. Исходя из опыта развитых стран, целесообразно регулярно проводить сенатские слушания о деятельности Антимонопольного комитета, заявил первый замглавы Сената.

Он привел в пример Палату общин Конгресса США, который вызвал на слушания представителей интернет-гигантов Google, Facebook и Amazon, чтобы разобраться с тем, как эти крупные компании доминируют на рынке, ограничивая возможности малого бизнеса.

«У нас же Сенат, к сожалению, стоит в стороне, здесь есть и наша вина. Думаю, что в будущем мы должны регулярно проводить слушания Антимонопольного комитета и давать оценку», — отметил он.

Еще одна проблема — правовая защита и неприкосновенность частной собственности. Без решения этой проблемы невозможно полностью привлечь отечественные и иностранные инвестиции в экономику, подчеркнул Садык Сафаев.

«Я хотел бы обратить внимание Кабинета Министров на недавно разработанные правила о частной собственности в Гражданском кодексе. В то же время мы считаем целесообразным установить строгую норму, основанную на опыте других зарубежных стран, для обеспечения неприкосновенности частной собственности и ее свободного обращения на рынке», — сказал он.

Вопросы приватизации и устранения монополий напрямую связаны с коррупцией, потому что ее корни уходят в экономическую систему, отметил сенатор. В высокоцентрализованном обществе, где существуют различные ограничения экономической деятельности, создается среда для коррупции.

«Наша страна ведет систематическую и последовательную борьбу с этим серьезным преступлением, угрожающим национальной безопасности. Однако эффективность усилий по борьбе с коррупцией остается на низком уровне», — признал он.

Согласно данным Генеральной прокуратуры, в течение 10 месяцев текущего года в рамках коррупционных правонарушений были привлечены к ответственности 865 сотрудников различных министерств и ведомств. Для пресечения взяточничества недостаточно просто репрессивных мер, необходимо устранить его экономические, правовые, институциональные и социальные корни, подчеркнул Садык Сафаев.

Первый заместитель председателя Сената предложил направить парламентский запрос в Кабинет Министров и Генеральную прокуратуру касательно ситуации с коррупцией и принимаемых мер.

Одним из важных направлений совершенствования системы государственного управления является расширение полномочий органов местного самоуправления, сказал он далее.

Государственный бюджет уже предусматривает новые шаги в направлении финансовой децентрализации и расширения прав и возможностей местных органов власти. Введено непосредственное участие местных кенгашей народных депутатов в распределении дополнительных доходов.

В то же время существует много проблем, которые необходимо решить. На хокимияты возложено много задач в рамках различных программ, а также не рассчитаны должным образом их источники финансирования. В результате хокимияты не могут свободно расходовать свой местный бюджет. Из-за несвоевременного решения проблем, поднятых гражданами в обращениях к местным властям, число повторных обращений не уменьшается, выражается недовольство в социальных сетях, сказал Садык Сафаев.

Количество обращений в виртуальную и народные приемные по сравнению с таким же периодом прошлого года сократилось и составило 825 тысяч. Однако наблюдается рост обращений из Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Наманганской областей и Ташкента.





В этом году граждане отправили более 26 тысяч повторных обращений, причем большая часть зафиксирована в Андижанской, Самаркандской и Джизакской областях.

Первый замглавы Сената подчеркнул, что выборы в представительные органы станут важнейшим политическим испытанием для совершенствования системы управления.

«Это исторически важно по ряду причин. По итогам выборов будет сформирован новый состав парламента страны и местных кенгашей. Это важный фактор для дальнейшего углубления реформ, качественного повышения роли парламента и обеспечения стабильности в стране. Выборы в представительные органы должны открыто и четко продемонстрировать необратимый характер проводимых реформ нашему народу и мировому сообществу», — заявил он.

Садык Сафаев считает, что высокий уровень проведения избирательной кампании повысит рейтинг страны и повысит инвестиционную привлекательность Узбекистана.

«Самая важная задача, стоящая перед нами, — проведение выборов, которые впервые в истории Узбекистана будут признаны честными и свободными нашим народом и международными наблюдателями. Поэтому успешная подготовка и проведение избирательной кампании 2019 года требует совершенно нового подхода», — сказал он.

«Сегодня наша главная задача состоит в том, чтобы довести важность предстоящих выборов, их идеологию и сущность до сознания каждого гражданина», — отметил первый замглавы Сената.