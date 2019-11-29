Вторая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии проходит в Ташкенте, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

В работе саммита принимают участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Участники саммита провели встречу в узком составе. На заседании выступил Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что нынешняя встреча открывает качественно новый этап регионального диалога на высшем уровне.





Глава государства обратил внимание на назревший вопрос согласования единого видения многостороннего сотрудничества в Центральной Азии и выдвинул ряд других инициатив.

Это, прежде всего, углубление торгово-экономических и инвестиционных связей. По мнению президента, важно максимально задействовать конкурентные преимущества региона, обладающего емким рынком, значительными природно-сырьевыми и людскими ресурсами, необходимо совместно выявлять возможности и продвигать проекты кооперации в разных отраслях экономики в целях формирования цепочки добавленной стоимости, расширения внутрирегиональной торговли и создания рабочих мест.

Узбекистан готов уже сегодня к активному сотрудничеству в сельхозмашиностроении, автомобилестроении, электротехнической, текстильной промышленности, аграрном секторе, сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев предложил организовать с этой целью Инвестиционный форум стран Центральной Азии в Ташкенте и проводить ежегодные встречи руководителей Торгово-промышленных палат.

Следующее важное направление — укрепление транспортной взаимосвязанности и раскрытие транзитного потенциала региона.

Отмечалось, что транспортная система Центральной Азии должна, прежде всего, обеспечивать слаженные коммуникации внутри региона, а также эффективно обслуживать возрастающие транзитные потоки с использованием создаваемой современной инфраструктуры.

Подчеркнута необходимость ускорения создания регионального Совета по транспортным коммуникациям, согласования программы и соглашения по совместному развитию транспортной системы в Центральной Азии.

Третье — расширение сотрудничества в энергетической сфере с учетом долгосрочных интересов региона. Президент выразил готовность Узбекистана рассмотреть возможности совместных проектов по созданию энергетической инфраструктуры в регионе, уделяя особое внимание увеличению доли возобновляемых источников энергии.

В числе наиболее перспективных направлений сотрудничества — реализация огромного туристического потенциала стран Центральной Азии. Глава государства отметил необходимость формирования единого, узнаваемого туристического бренда Центральной Азии с привлекательными общерегиональными туристическими продуктами.

С этой целью президент Узбекистана предложил провести международную туристическую конференцию «Путешествие по Центральной Азии».

Шавкат Мирзиёев выступил также за выработку согласованных подходов к решению проблем водопользования на основе общих долгосрочных интересов, отметил важность координации усилий стран региона, направленных на содействие достижению мира, национального согласия и экономического восстановления Афганистана.