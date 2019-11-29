Уроженцы Узбекистана Отабек Облокулов и Бобомурод Набиев, а также члены их семей (всего семь человек) погибли в результате крушения частного легкомоторного самолета 27 ноября в провинции Онтарио (Канада). Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана со ссылкой на посольство страны в Вашингтоне.

По данным CBC News, на борту находились Отабек Облокулов, его жена и трое детей 3, 11 и 15 лет, а также Бобомурод Набиев с супругой. Облокулов и его семья проживали в Миссури-Сити (Техас, США), Набиев с супругой — в Торонто (Канада).

МИД уточняет, что погибшие направлялись из Торонто в Кингстон, чтобы провести выходные (29 ноября в США отмечается День благодарения). По предварительной информации, причиной крушения самолета могла стать плохая погода.

Совет по безопасности на транспорте Канады сообщил, что следственная группа расследует инцидент. В ближайшие дни специалисты изучат данные с электронных устройств, которые могут быть обнаружены в самолете, записи по техническому обслуживанию воздушного судна, подготовку пилота и другие факторы.