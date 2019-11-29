Российская редакция журнала National Geographic Traveler 28 ноября в Москве подвела итоги одноименной ежегодной премии. Узбекистан стал победителем в направлении «Открытие года», набрав 40% от общего числа голосов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства республики в России.

Премия была вручена чрезвычайному и полномочному послу Узбекистана в России Ботиржону Асадову. За первенство в этой категории также боролись Армения, Оман, Тайвань и Румыния.

Конкурс проводился 29 июня-31 октября по 24 направлениям, включающим приключенческий, этнический отдых, экскурсионный, экологический, горнолыжный, оздоровительный отдых и гастрономический туризм.

В голосовании приняли участие свыше 450 тысяч человек. В прошлом году в этом же конкурсе Узбекистан занял первое место в номинации «Гастрономический туризм», собрав 34% голосов читателей.