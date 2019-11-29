Впервые в Узбекистане силами отечественного «Агробанка» и российского «Сбербанка» внедрена система мгновенных денежных переводов нового поколения. Теперь для отправки денег из России в Узбекистан не нужны посредники: при переводе российские рубли будут автоматически конвертированы в узбекские сумы и зачислены получателю на пластиковую карту «Агробанка».





Эта услуга была разработана и внедрена благодаря сотрудничеству двух крупнейших банков России и Узбекистана. Отправителям и получателям перевода больше не нужно посещать отделения банка для отправки и получения денег. Отправлять деньги из России в Узбекистан теперь можно 24 часа в сутки, без праздников и выходных. Также переводы можно осуществлять через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».





Ранее отправка денежных средств из России в Узбекистан была долгой процедурой, в процессе которой отправителю было необходимо сначала обналичить деньги с карты, потом дойти до ближайшего банковского отделения и выслать их с помощью системы денежных переводов. В свою очередь, получателю также нужно было найти ближайшее отделение банка и успеть забрать деньги в течение банковского рабочего дня.





«„Сбербанк“ является одним из крупнейших банков по предоставлению современных банковских услуг с использованием инновационных технологий, в том числе дистанционного банковского обслуживания. Также „Сбербанк“ занимает первое место в России по количеству отделений и числу клиентов. И поскольку в настоящее время основная часть денежных переводов в Узбекистан поступает именно из Российской Федерации, выбор этого банка, как надежного партнера для запуска новой услуги, был для нас самым правильным и очевидным. Мы надеемся, что вместе сможем эффективно работать на благо граждан Узбекистана как внутри страны, так и за ее пределами», — прокомментировал Азамат Тураев, управляющий директор АКБ «Агробанк».

Чтобы воспользоваться мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», необходимо скачать его в App Store или Play market.

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