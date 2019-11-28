Форум «Креативная Центральная Азия» для представителей индустрии культуры и искусства состоялся 22−23 ноября в Ташкенте. Он был организован при участии Британского Совета и Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана. «Газета.uz» спросила у руководителей международных креативных компаний, как строить комфортные города и для чего необходимо поддерживать и развивать творческую среду.

Сооснователь диалоговой площадки между урбанистами и социологами Urban Forum Kazakhstan (UFK) Асель Есжанова рассказала, что на начальном этапе проектирования общественных пространств архитекторы должны вовлекать в диалог самих пользователей городской среды и на каждом этапе в первую очередь думать о людях.

Жители городов, вовлеченные в проектирование общественных пространств, чувствуют, что они являются частью общества. Изучение мнения людей подразумевает проведение масштабных исследований с применением урбанистического подхода, который включает в себя аспекты социологического, экономического, экологического, культурного и архитектурного анализа.

Асель Есжанова рассказала, что в 2017 году представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане инициировало проект «Город, дружественный к ребенку». В рамках проекта UFK опрашивала детей до 16 лет и родителей детей до 3 лет о том, как они проводят досуг, где чувствуют себя в безопасности и что думают о городской среде.

«Мы гуляли c детьми по улицам, смотрели на площадки, где они играли, записывали и фиксировали их комментарии и замечания. Если приоритет пешехода учтен при проектировании города, то это, безусловно, будет комфортный город. Есть множество доказанных наблюдений о том, что города с сильной пешеходной инфраструктурой экономически процветают», — отметила Асель Есжанова.

Она добавила, что для формирования креативной городской среды необходимо создавать условия для профессионального роста и реализации творческого сообщества. Креативные люди не должны чувствовать себя изолированными от общества, а их деятельность должна пользоваться спросом и пересекаться со всеми другими направлениями.

Генеральный директор благотворительного проекта Workshop&Artists Studio Provision Scotland (WASPS) Одри Карлин рассказала «Газете.uz» об опыте трансформации исторических зданий, неиспользуемых заводов и рынков и поиске нового применения для этих зданий. Например, в них могут располагаться хостелы и прачечные, кафе и другие кулинарные проекты, мастерские и студии, офисы, галереи, магазины и даже небольшие фермы. Сдача этих помещений в аренду может приносить прибыль.

Она подчеркнула, что необходимо создавать вдохновляющую городскую среду и архитектуру. Например, можно красить здания в яркие цвета и сажать цветы. Важно использовать общественные пространства для различных видов деятельности.

Городскую жизнь могут оживить уличные спектакли и перформансы, ярмарки и концерты, открытые кинотеатры, спортивные мероприятия. Это заставляет город ориентироваться на пешехода, что, в свою очередь, поднимает экономику.

Основатель галереи современного искусства Bonum Factum Шахноза Каримбаева отметила, что общественные мероприятия в Узбекистане проводятся редко из-за отсутствия четкого понимания и политики проведения массовых культурных событий.

«Есть частные инициативы, но нет структуры, которая могла бы точно сказать, какие условия должны соблюдаться. Трудно согласовать проведение таких мероприятий с государственными структурами. Мы пишем колоссальное количество писем в государственные органы. Но несмотря на это, никогда нет уверенности в том, что событие состоится. За несколько дней или даже часов нам могут сообщить, что проводить мероприятие нельзя», — сказала Шахноза Каримбаева.

По ее мнению, для оживления города необходимо разработать культурную политику и устранить бюрократические препоны.