20 ноября в Ташкенте состоялся DELL Technologies day, посвященный видению DELL Technologies в трансформации IT.

Dell Technologies Day — мероприятие, которое объединило в себе идеи трансформации по следующим направлениям:

трансформация рабочих мест при помощи современных решений DELL Technologies;

IT-трансформация корпоративных решений DELL Technologies.

После регистрации и дружественного общения участников, официальную часть мероприятия открыл Ринат Насиров, директор компании Mars Solutions.

«Позвольте выразить благодарность каждому из вас за то, что нашли время и смогли присутствовать на нашем семинаре. В нынешнем мире с развитием технологий, цифровизация и трансформация играет очень большую роль в жизни каждого IT-специалиста. Технологии не стоят на месте, они развиваются каждую минуту. И на сегодняшний день наша основная цель — это помощь в поиске и подборе подходящих решений и DELL Technologies для преобразования IT и вашего бизнеса, для модернизации рабочих мест, обеспечения безопасности и защиты. Цифровая трансформация — это и есть внедрение и использование информационных технологий для повышения эффективности бизнеса и государственных учреждений, и на сегодняшний день она является наиболее обсуждаемой темой во всем мире», — поприветствовал всех Ринат Насиров.





Тезисы, озвученные директором Mars Solutions, поддержал региональный директор по продажам DELL Technologies в Казахстане и Центральной Азии Александр Бычков:

«В ближайшем будущем каждая организация будет вынуждена перейти в цифровой формат. Однако согласно данным нашего исследования, большинству компаний еще предстоит пройти очень долгий путь. Организации должны модернизировать свои процессы для того, чтобы воспользоваться беспрецедентными возможностями, которые открывает переход к цифровой экономике. И действовать нужно прямо сейчас», — прокомментировал Александр Бычков.

Следом за Александром Бычковым технический консультант DELL Technologies Виктор Дремков поделился видением компании будущего:

«Трансформация рабочих мест при помощи решений Dell предоставляет сотрудникам необходимые возможности, чтобы безопасно обмениваться данными, работать и взаимодействовать в любое время и из любой точки мира. Сотрудники получают все необходимое для работы в удобном для них режиме: отмеченные наградами настольные ПК, ноутбуки, устройства „2 в 1“, тонкие клиенты, мощные рабочие станции и прочные устройства для особых условий работы, а также мониторы, док-станции, решения для обеспечения безопасности конечных точек и услуги. Основная цель нашей компании DELL Technologies — сделать технологии более доступными для людей во всем мире. Dell Technologies способствует изменению глобальной цифровой среды, стремясь ускорить прогресс человечества с помощью технологий».





Живой интерес аудитории всегда позволяет раскрыть темы семинаров. После выступления первого спикера аудитория была заинтересована в продолжении темы на кофе-брейке.

Вторую часть семинара провел Ильдар Суханов, технический специалист компании DELL Technologies:

«В современной цифровой среде постоянное внедрение инноваций крайне важно для достижения успеха. Модернизация IТ-инфраструктуры позволяет успешно внедрять инновации, улучшать обслуживание заказчиков, повышать надежность и безопасность, а также сохранять конкурентоспособность. При помощи решений DELL Technologies модернизация ИТ предоставит вам преимущества в плане оперативности, скорости и масштабирования, которые позволят улучшить качество обслуживания заказчиков и быстрее выпускать более совершенные продукты и услуги».





Подводя итоги мероприятия, сотрудники Mars Solutions поделились своим мнением о роли IT-специалистов и IT-среды в Узбекистане:

«Развитие IT-рынка в наших с вами руках. Мы своим примером должны показать, что IT-специалист — это не просто человек, который должен уметь настроить принтер. В современном мире — это всесторонне развитый и высококвалифицированный сотрудник компании, отвечающий за безопасность и стабильность работы. Мы, сотрудники компании Mars Solutions, всегда готовы помочь нашим друзьям, партнерам, заказчикам в реализации любых задач и поднятии уровня IT в регионе».

CA Distribution — дистрибьютор IT-оборудования, IT-решений и услуг от ведущих мировых компаний: Dell Technologies, Poly, Vertiv, Cisco, HPE и других.

ООО Mars Solutions является системным интегратором, поставщиком решений и услуг в сфере информационных технологий и инженерных систем, работающим в Узбекистане с 2009 года. Приоритетные направления работы Mars Solutions — реализация социально значимых проектов, связанных с разработкой, внедрением, развитием и сопровождением информационных систем, инфраструктур систем связи, информационной и физической безопасности, инженерных систем, прикладных решений масштаба крупного предприятия и отрасли.

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