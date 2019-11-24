Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов на недавней пресс-конференции рассказал о работе, проделанной в сфере школьного образования, и описал дальнейшие приоритеты по повышению качества обучения.

Что сделано





Шерзод Шерматов напомнил об «историческом» заседании под председательством президента Шавката Мирзиёева 23 августа, на котором было отмечено, что местные хокимияты несут ответственность за улучшение инфраструктуры школ, их бесперебойное обеспечение коммунальными услугами, подготовку к учебному году и осенне-зимнему периоду.

«Для простого сравнения 2016 и 2019 годов: во-первых, сейчас по инициативе президента запрещен принудительный труд учителей. В это время они обычно находились на сельскохозяйственных участках, занимались благоустройством и платили за сезонную подписку», — заявил министр.

Во-вторых, заработная плата учителей была повышена в два этапа. «Президент определил в концепции [развития системы народного образования до 2030 года], что постепенно размер зарплаты учителей должен стать одним из самых высоких по республике», — отметил он.

В-третьих, снизилось число отчетов, требуемых от учителей, — с 7 до 3. «Сейчас идет апробация по переводу отчетов в онлайн-систему, к 2021 году журналы и другие отчеты перейдут в электронную форму», — сказал Шерзод Шерматов.

Продолжается расширение обучения иностранным языкам в школах, отрываются новые школы с русским, английским, французским и немецким языками обучения.

Министр указал на восстановление системы поощрения учащихся — возвращение золотых и серебряных медалей.

В рамках книжной кампании #Bookchallenge выпускники школ подарили свыше миллиона книг своим школам.

Шерзод Шерматов отметил, что школы начали обеспечивать широкополосным доступом к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с.

«Состояние инфраструктуры школ было на очень низком уровне, в основном финансировались лицеи и колледжи, а школам недостаточно уделяли внимания. В 2010—2016 годах было закрыто около 100 школ. За один год дополнительно открылось более 200 школ. В этом году на развитие инфраструктуры школ выделено в 2 раза больше средств, чем в прошлом году. В результаты многие школы отремонтированы, построены новые здания. Мы говорим об инновациях в XXI веке, но до 2016 года тысячи школ отапливались „буржуйками“. С прошлого года от них начали избавляться, хокимы областей пообещали, что в этом году ни в одной школе не будет „буржуек“», — отметил глава МНО.

За последние два года число негосударственных школ выросло в четыре раза, сообщил он.

Ведется работа по внедрению информационной системы управления образованием OpenEMIS, разработанной ЮНЕСКО, электронного дневника и журнала. Кроме того, создан портал ish.uzedu.uz, где публикуются вакансии в сфере народного образования.

Министерство народного образования работает над внедрением образовательной онлайн-платформы Khan Academy Uzbek в школах Узбекистана. Местные предприниматели сейчас локализуют эту крупнейшую бесплатную международную образовательную платформу на узбекский язык.

Шерзод Шерматов отметил, что создание президентских школ по инициативе Шавката Мирзиёева показало, насколько школьная программа отстала от времени.

«При организации президентских школ мы стали свидетелями того, насколько отстали образовательная программа школ, система по оценке качества образования, учебники. Если сравнить книги, учебный процесс, то это похоже на сравнение автомобилей Rolls-Royce и „Жигули“», — отметил министр.

В Узбекистане также появились творческие школы.

Глава МНО указал на совершенствование системы выдачи школьных аттестатов. Если раньше в этой системе большую роль играл человеческий фактор и аттестаты заполнялись вручную, то теперь этот процесс цифровизирован.

«Создана единая электронная база. Кроме того, через QR-код можно проверить подлинность любого аттестата. Раньше за определенную сумму его можно было подделать», — заявил министр.

Среди других новшеств — впервые в истории частные школы получили право выдавать аттестаты государственного образца.

Что предстоит сделать





На упомянутом выше совещании по вопросам образования президент заявил, что самым уважаемым и почитаемым человеком в Узбекистане отныне является учитель, а школы назвал вопросом будущего.

«Президент поставил задачу превратить оказание помощи школам в общенациональное движение. Он подчеркнул, что все должны помогать в этом направлении, то есть местные хокимияты, министерства, ведомства — все должны взять под опеку минимум по одной школе и оказывать ей всестороннюю помощь. Это не только улучшение материально-технической базы, но и мотивация учащихся со стороны руководителей госорганов. Потому что мотивация — очень нужная вещь», — сказал министр народного образования.

В этом контексте Шерзод Шерматов упомянул работу лауреатов Нобелевской премии по экономике в 2019 году — Майкла Кремера из Гарварда и его последователей и коллег, супруги Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи из Массачусетского технологического института.

Они изучили, какие меры экономической и социальной политики лучше всего сокращают бедность и ее последствия, другими словами — дают лучшую отдачу на 1 доллар помощи.

Ученые выяснили, что традиционные направления субсидий — дополнительные учителя, бесплатные обеды, школьная форма и стипендии — увеличивают охват образования.

Однако эффект на каждый вложенный доллар оказался в 15 раз выше, когда те же деньги были потрачены на информационную кампанию, объясняющую выгоды и преимущества образования.

Глава МНО отметил важность работы СМИ в этом направлении и пропаганды образования со стороны тех же министров и руководителей госорганов.

Повышение качества образования

Министерству народного образования поручено повысить качество образования и обеспечить учебные заведения высококвалифицированными учителями, а также повысить статус учителей в обществе, улучшить учебную программу и содержание учебников. Министерство также должно разработать национальную программу образования и внедрить международные системы по оценке знаний учащихся (PISA, TIMSS, PIRLS и т. д. ).

Создание системы оценки качества образования

Изучение системы оценки качества образования в Узбекистане показало, что в стране до сих пор не существовало системы, которая обеспечила бы получение данных о реальной ситуации.

«Как мы можем различить хорошую и плохую школы? Была некая система мониторинга… в каком бы районе мы ни были, нам говорят: „Наша школа в районе занимает такое-то место по такому-то рейтингу, в городе — другое место, а эта область по республике лучше той“. Но в основе этого мониторинга нет прозрачной системы. То есть рейтинг школы основывается на том, насколько у школы, руководителя облОНО, райОНО хорошие отношения с составителями рейтинга. Зачем нам такая система?» — задался вопросом Шерзод Шерматов.

МНО начало работу по созданию системы для объективной оценки качества образования на основе данных нескольких внешних источников и международного опыта.

В частности, проанализированы данные о поступлении выпускников школ в высшие учебные заведения в 2019 году. По итогам изучения выявлено, что выпускники более чем 2000 школ не смогли поступить в вузы.

Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров в 2019 году впервые объявила рейтинг школ. Рейтинг основан на четырех показателях: степень образовательной подготовки и показатель качества знаний по общеобразовательным предметам выпускников; степень знаний учеников 9-го класса; доля учителей высшей и первой категории; результаты опроса учеников и педагогического коллектива.

В 2020 году в сотрудничестве с Агентством США по международному развитию (USAID) будут проведены исследования по оценке навыков чтения (EGRA) и математики (EGMA) среди учащихся начальных классов (2-х и 4-х классов). Сейчас ведутся подготовительные работы для проведения исследований.

В 2021 году знания учащихся школ Узбекистана оценят в рамках исследований PISA и PIRLS. Эти международные исследования позволят сравнить систему образования с другими странами и определить недостатки.

В октябре 2019 года начаты работы по оценке качества образования в Сырдарьинской области и превращению региона в образцовую территорию по качеству образования.

Также запланировано проведение аттестации и аккредитации более 2000 школ, чьи выпускники не смоги поступить в вузы.

Система непрерывного профессионального развития учителей и руководителей

Во время совещания 23 августа было подчеркнуто, что учителя и наставники должны непрерывно работать над собой для повышения знаний, активно принимать участие в повышение статуса учителей. В то же время были подвергнуты критике некоторые учителя, знания и навыки которых не соответствуют современным требованиям. Отмечено, что необходимо пересмотреть систему подготовки и переподготовки учителей.

МНО разработало проект постановления президента «О развитии системы непрерывного профессионального развития сотрудников системы народного образования». Проектом предложено:

а) разработать единый профессиональный стандарт компетенций учителей народного образования и систему оценки на базе международного опыта;

б) разработать и поэтапно внедрить механизм лицензирования (сертификации) педагогов с предоставлением права преподавать в общеобразовательных учебных заведениях;

в) внедрить кредитно-модульную систему повышения квалификации учителей, что позволит работникам народного образования самостоятельно поддерживать профессиональное развитие и учитывать их профессиональные потребности;

г) ввести должность «ментор» для постоянного развития и поддержки профессиональной деятельности учителей вместо методистов. Учителя высшей категории и высококвалифицированные специалисты будут работать менторами, и их зарплаты будут в 1,35 раза выше, чем у учителей высшей категории;

д) создать Академию народного образования имени А. Авлони на базе Института повышения квалификации работников народного образования имени А. Авлони, также Института педагогических навыков на базе региональных центров переподготовки и повышения квалификации работников народного образования;

е) ввести в академии новые направления специальностей магистратуры: «Менеджмент образования» и «Обучение взрослых».

Внедрение системы профессионального лицензирования

Проектом постановления предлагается внедрить систему профессионального лицензирования учителей. Концепция развития народного образования до 2030 предусматривает лицензирование деятельности учителей и директоров через проведение экзаменов. Система лицензирования будет внедряться поэтапно. Ожидается, что к 2021 году 5% от общего количества учителей получат лицензии, а к 2030 году — 20%.

В МНО отметили, что системы профессионального лицензирования педагогов успешно функционируют в Великобритании, США, ОАЭ, Южной Корее, Финляндии и Японии.

Сейчас в системе народного образования работают более 466,46 тысячи учителей, из которых 3,1% являются учителями высшей категории, 14,6% — первой категории и 29,4% — второй категории. Остальные 52,9% учителей не имеют категории.

Лицензия для руководителей школ будет выдаваться на три года, учителям — на пять лет. На первом этапе процесс лицензирования пройдут учителя, которые имеют категории, а потом — учителя, которые не имеют категории.

В соответствии с концепцией развития народного образования до 2030 года, постепенное повышение заработной платы будет применяться только к учителям, которые имеют лицензию. Данное решение будет стимулировать учителей постоянно работать над собой, считают в МНО.

Эксперимент Ташкента

Для повышения качества образования предлагается провести эксперимент а Ташкента. Для этого разработан проект постановления Кабмина, который предлагает:

1) наладить сотрудничество между высшими и общеобразовательными учебными заведениями для обмена опытом между педагогами;

2) обеспечить высококвалифицированными учителями с высшим образованием общеобразовательные учреждения Ташкента;

3) повысить знания школьных учителей английского языка до уровня C1-CEFR путем прикрепления профессоров кафедр иностранных языков вузов;

4) поэтапно реализовать проект IT-Nation для повышения знаний и навыков молодежи по информационно-коммуникационным технологиями;

5) организовать лабораторные центры STEAM для укрепления фундаментальных знаний учащихся путем проведения практических заданий, развития научного творчества и независимых исследований;

6) усилить работу по подготовке учащихся к международным исследованиям по оценке знаний (PISA, PIRLS, TIMSS);

7) внедрить с 2019—2020 учебного года должность «ассистент учителя» в начальных классах учебных заведений с инклюзивным образованием;

8) организовать специализированную школу резервов международных предметных олимпиад для подготовки учащихся к международным олимпиадам и соревнованиям;

9) повысить заработную плату сотрудников системы народного образования Ташкента с 1 января 2020 года за счет средств местного бюджета для стимулирования труда.

Если этот эксперимент будет успешным, его планируется внедрить в других регионах страны.

Совершенствование учебных программ и учебников

Министерство народного образования также работает над созданием национальной программы образования на базе передового опыта зарубежных стран. На базе национальной программы будут разработаны учебники нового поколения. В этом направлении планируется внедрить опыт президентских школ по преподаванию STEAM-дисциплин.

Планируется внедрить новый предмет «Воспитание» на основе объединения таких предметов, как «Национальная идея», «Одобнома», «История религий» и «Чувство Родины».

Начаты реформы по повышению качества преподавания узбекского языка, совершенствованию учебных программ и учебников. В частности, планируется разработать национальную систему оценки знания узбекского языка на базе четырех навыков (восприятия на слух, чтения, письменного и разговорного узбекского языка).

МНО также планирует реализовать проекты «Электронное образование», который направлен на обеспечение доступа учеников к высококачественному образованию в каждой школе страны.

Эксперимент с подушевым ваучерным финансированием

Шерзод Шерматов рассказал работе по внедрении подушевого ваучерного финансирования в систему образования. Такую систему финансирования школ, в том числе негосударственных, по принципу «деньги следуют за учеником» планировалось в экспериментальном порядке внедрить с 1 ноября 2018 года в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. С 2019/2020 учебного года этот опыт намеревались масштабировать на всю страну.

Министр отметил, что в этом вопросе планировалось изучить опыт Грузии. Эксперимент показал, что система формирования госбюджета и финансирования образования в Узбекистане существенно отличаются.

В Грузии соответствующему министерству в начале года выдается большая часть бюджета, и министерство, исходя из ваучера, само впоследствии распределяет финансы.

«Если бы бюджет мог позволить, чтобы в начале года какую-то часть денег просто так передать… У нас все зависит от собираемости налогов. Сама система госфинансов отличается от грузинской. Соответственно, мы не готовы», — пояснил Шерзод Шерматов.

Внедрение системы ваучерного финансирования будет продолжаться с оптимизацией системы финансирования, добавил министр.

Параллельно был проведен анализ, как внедрение подушевого финансирования влияет на качество образования. «Внедрение ваучера или создание дополнительных частных школ — это не самоцель. Наша главная цель — обеспечить качество образования», — подчеркнул глава МНО.

Качество образования оценивается международными программами, такими как, например, PISA (Program for International Student Assessment). Это исследование, в ходе которого оцениваются знания и умения учащихся в возрасте 15 лет в функциональном чтении, математической грамотности и естественных наук.

«Нет анализа, [доказывающего,] что внедрение ваучерного финансирования приводит к улучшению рейтингов в PISA, — сказал Шерзод Шерматов. — В некоторых странах наоборот, например в Швеции. Она исторически занимала высокие места в PISА. И после внедрения ваучерного финансирования у них лучшие школы получали больше учеников и соответственно больше ваучеров на финансирование. Плохие школы отставали. Это привело к различию между школами».

Поэтому, отметил министр, вопрос внедрения ваучерного финансирования и его влияния на качество образования требует дополнительного изучения.