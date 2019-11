Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 ноября провел совещание, на котором затронул вопрос открытости государственных органов и культуры общения руководителей с общественностью и СМИ. Первый заместитель помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс поддержала выступление главы государства.

Pleased to hear President Mirziyoyev condemn threats against the media in #Uzbekistan and reiterate his strong commitment to #MediaFreedom. Ensuring that journalists & bloggers are safe and free to do their jobs will help #Openness and #Democracy to grow only stronger. AGW