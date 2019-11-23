Президент Шавкат Мирзиёев 22 ноября провел совещание, на котором затронул вопрос открытости государственных органов и культуры общения руководителей с общественностью и СМИ. «Газета.uz» приводит дополнительные цитаты к ранее опубликованной речи глава государства.

«Я хочу отдельно отметить, на что сегодня хокимы всех областей должны обратить внимание.

Руководители ответственных организаций сейчас находятся в эпоху диалога с народом. В последнее время в СМИ поднимается много вопросов. Это тоже требование сегодняшнего времени. Если мы не будем обращать отдельное внимание на эти вопросы вместе со СМИ, результата не будет.

Ни у кого нет права сегодня работать как вчера. Закрытость, непрозрачность, коррупция, кумовство не помогут работе. Это временно. Зная, притворяться, что не знаешь — это измена сегодняшней политике!

Многие хокимы городов и областей хотят это продолжить. Как вы видите, многих мы освобождаем от должности. Если они не будут удовлетворять народ, если у них ноги оторвались от земли, знайте, мы будем вынуждены всех уволить. Это требование времени.

Я, как руководитель, готов принять меры, как бы не было трудно. Потому что мы должны удовлетворить наш народ. Непосредственно встречаться с народом. Непосредственно принимать людей. Два года назад, представьте, я тоже был хокимом области многие годы, премьер-министром. Мы бы могли принять [такие меры]? Делали это? Никогда такой системы не было.

Но теперь должны быть качество, еще раз качество, культура, культура, знания, глубокие знания, диалог, система при общении с нашими людьми. Мы не те люди, которые были два года назад. Мы теперь не вчерашние руководители.

Все сидящие здесь, руководители четырех секторов в разрезе районов, городов, областей запишите это. Все ваши усилия одними лишь вашими словами становятся изменой политике. Нужно научиться думать, семь раз отмерить, прежде чем отрезать. Это требование времени. Мы теперь переходим в демократическое общество, гражданское общество. Это все должны знать.

Пока есть жизнь, мы не сможем избавиться от желаний. Люди все видят. Коль ты перешел на служение народу, то должен отбросить все эти вопросы. Если не перешел, то бросай сейчас — завтра будет поздно. Будем вынуждены обратиться к законам.

Мы сами не чувствуем, время меняется, народ меняется, Узбекистан меняется, мир слушает и принимает нас, мы должны соответствовать этому. Один неверный шаг становится кандалами на ногах, [портят] наш имидж, который мы завоевали, роя иглой колодец, имидж страны, нации, народа, путь, который мы прошли".