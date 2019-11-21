Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направит до 40 млн долларов в акционерный капитал компании Anglesey Food — оператора сети супермаркетов Korzinka.uz в Узбекистане.

Как сообщили «Газете.uz» в компании, прямые инвестиции пойдут на поддержку программы расширения сети с текущих 50 до 140 супермаркетов к 2025 году, а также на улучшение операционной эффективности и стандартов корпоративного управления в соответствии с международными стандартами.

«Помимо расширения сети и улучшения операционных и финансовых показателей компании, проект окажет положительное воздействие на окружающую среду, повысит социальные стандарты, улучшит принятые в компании политики и практики в области здоровья и охраны труда», — говорится в сообщении.

Как подчеркивает Anglesey Food, сеть супермаркетов korzinka.uz прошла все необходимые процедуры, аудиты Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), экологическую и социальную экспертизу (ESDD). Это подтвердило соответствие компании требованиям системы менеджмента воздействия на окружающую среду, здоровье, безопасность (EHSS) соответствуя стандартам ЕБРР и национального законодательства.

Сотрудничество с банком сопровождается также проектами технической кооперации, финансируемых специальным фондом акционеров ЕБРР. По итогам проведенных экспертиз, разработаны «Программа улучшения Финансовой отчётности и менеджмента», «Оценка рисков в Цепочке поставок», «План действий по корпоративному управлению» и многое другое.

Ранее ЕБРР выделил кредит в 2 млн долларов группе компаний, управляющей сетью кафе и ресторанов в Ташкенте, на расширение бизнеса.