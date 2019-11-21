Компания Jizzax Organic станет поставщиком качественной мясо-молочной продукции на рынок Узбекистана. Высокое качество продукции будет достигнуто благодаря бизнес-модели «от поля до прилавка».

Цель — поделиться опытом с фермерами

Одной из главных проблем фермеров является недостаточное информационное обеспечение. Технологии не стоят на месте: из года в год появляется новое усовершенствованное оборудование. Специалисты признаются, что образование должно быть непрерывным, поскольку фермеры должны быть в курсе последних инновационных разработок. Именно эту цель и преследует Jizzax Organic.

Компания создана для того, чтобы помогать фермерам: обучать их, делиться опытом других стран в сфере сельского хозяйства и помогать в улучшении поголовья существующего стада у фермеров. Фермеры смогут ознакомиться с новейшими технологиями и методами, применяемыми за границей и внедрять их в свою работу прямо на месте.





Бизнес-модель «от поля до прилавка» — как это работает

Как отмечалось выше, Jizzax Organic работает по бизнес-модели «От поля до прилавка». Компания отслеживает весь процесс, начиная от выращивания культур, необходимых для корма животных, вплоть до поставок мяса и молока на рынок.

Именно поэтому Jizzax Organic уделяет большое внимание группировке животных по возрасту и генетическим особенностям, ведь для каждой группы применяются особые методы по уходу.

Пристальное внимание также уделяется корму. Продуктивность животных полностью зависит от состояния кормовой базы, а правильно сбалансированный рацион коров и быков влияет не только на массу животного при его выращивании с целью получения мясных продуктов, но и на здоровье поголовья. Качественные корма своего производства особым способом влияют на вкус и пользу производимой продукции.

Jizzax Organic выращивает на своих полях все основные культуры, которые служат базовым сырьем для производства продукции. Среди таких культур: ячмень, кукуруза, пастбищные травы, пшеница, люцерна. А поят животных здесь артезианской водой — врачи считают эту воду чистой и безопасной, так как в ней отсутствуют бактерии и вирусы.





Помимо прочего, важное значение имеет и способ содержания животных. Приемлемым способом содержания коров и телят считается содержание на открытых площадках под навесом. Технология беспривязного содержания коров на открытых выгульных площадках — одна из гуманных и приемлемых для элитных пород быков. При таком способе содержания ликвидируются многие заболевания животных.

Фермеры смогут ознакомиться с целой системой высокотехнологичных и комфортабельных условий, созданных на новой ферме и пастбище. Пастбище будет оснащено современными кормушками, автоматическими поилками с электроподогревом и системой фильтрации, а также ветрозащитой.

Jizzax Organic откроет для скотоводов Узбекистана удивительный мир новшеств и инноваций, где они смогут многому научиться и применить знания для развития своего бизнеса.

Дополнительную информацию можно узнать по e-mail.

Адрес: Джизакская область, Зааминский р-н, поселок Даштообод

Сайт: jizzax.org

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