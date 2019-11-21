На Ахангаранском шоссе в Ташкенте установлен рекламный баннер, на котором изображен QR-код, ведущий на сайт по продаже наркотиков. На это обратил внимание журналист Мухаммадшариф Маматкулов, который сообщил о баннере в правоохранительные органы.





Фото: Мухаммадшариф Маматкулов.

«Газета.uz» удостоверилась, что QR-код действительно ведет на сайт в домене .ru, где представлены стимуляторы, эйфоретики, курительные смеси и каннабиноиды.

Кроме того, на баннере сообщается о конкурсе в Instagram. Страница организатора конкурса в настоящее время деактивирована.

Мухаммадшариф Маматкулов со ссылкой на слова сотрудника органов внутренних дел сообщил, что по городу замечено несколько аналогичных баннеров.

В Главном управлении внутренних дел Ташкента «Газете.uz» сообщили, что «ситуация взята под контроль, принимаются меры». В Антимонопольной комитете отметили, что также изучают ситуацию.

На днях в Казахстане пользователи социальных сетей обнаружили на улицах нескольких городов баннеры с QR-кодом, направляющим на сайт по продаже наркотических средств. За сутки было выявлено и демонтировано восемь таких баннеров, сообщило МВД Казахстана.

В четверг в СМИ Кыргызстана появились сообщения, что щит с рекламой наркотиков был установлен в Бишкеке. Спустя некоторое время мэрия города демонтировала баннер.