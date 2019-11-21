Промежуточная сессия Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана прошла 20 ноября в Ташкенте. Сессия организована Министерством инвестиций и внешней торговли совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МИВТ.

В мероприятии участвовали министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Бруно Балванера, глава представительства ЕБРР в Узбекистане Алкис Дракинос, представители Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития, Исламского банка развития, руководители Агентства по управлению государственными активами, Министерства экономики и промышленности и Центрального банка.





На сессии также присутствовали руководители зарубежных компаний, осуществляющих либо планирующих инвестиционную деятельность в стране: British American Tobacco (Великобритания), JP Morgan Chase (США), CNPC (Китай), KNOC (Южная Корея), «Лукойл» (Россия), Knauf (Германия), Carlsberg (Дания), Posco Daewoo (Южная Корея) и другие. Кроме того, мероприятие посетили эксперты консалтинговых агентств Ernst&Young, KPMG, Deloitte, Pricewaterhouse Coopers и Dentons.

Сардор Умурзаков, открывая сессию, отметил важность формирования «здоровой и транспарентной деловой среды» и озвучил твердые намерения правительства продолжать совершенствование законодательной базы, устранение избыточных административных барьеров и развитие инфраструктуры.





Он призвал участников сессии сфокусироваться на реформировании банковско-финансового сектора, ускорении процессов приватизации госсобственности и внедрении объективных методов оценки активов, что позволит значительно повысить инвестиционную привлекательность Узбекистана, обеспечит привлечение дополнительных объемов инвестиций, и в целом улучшит показатели экономического роста страны.

Советник ЕБРР Георгий Квирикашвили в своем выступлении поделился видением о перспективах работы Совета — структура будет трансформирована в открытую платформу для обсуждения и проработки актуальных вопросов иностранных инвесторов. Исходя из специфики поступающих запросов будут создаваться рабочие группы для изучения конкретных кейсов и выработки решений. По его мнению, такой формат позволит значительно повысить практическую значимость Совета.

Участники сессии предложили внедрить в узбекское законодательство определение «холдинговая компания», понятие «сквозного налогообложения», различные классы акций и иные распространенные в общемировой практике концепции корпоративного права, и предоставить инвесторам большую гибкость в определении корпоративной политики.

Кроме того, участники пришли к единому видению о перспективности ускоренной приватизации коммерческих банков Узбекистана и цифровизации банковской системы.

На сессии также отмечалось, что необходимо разработать правовую основу для создания и работы филиалов иностранных коммерческих организаций и единый электронный реестр, в котором будет отражена полная информация о компаниях. Это, как ожидается, позволит проводить ретроспективный анализ работы каждой компании с момента ее создания.

По итогам сессии подписано заемное соглашение Узбекистана и ЕБРР на сумму 246,1 млн долларов по трем проектам.

Совет иностранных инвесторов создан постановлением президента от 13 ноября при содействии ЕБРР. Его основная задача — улучшение инвестиционного климата в стране, расширение привлечения прямых иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики и другие важные сферы, а также организация качественного инвестиционного процесса с учетом передового международного опыта.

Совет сформирован из числа руководителей и представителей зарубежных компаний, банков, международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.