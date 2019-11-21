Узбекистан и Европейский банк реконструкции и развития 20 ноября подписали заемное соглашение на сумму в 246,1 млн долларов по трем проектам. Документ подписан по итогам промежуточной сессии Совета иностранных инвесторов при президенте, которая прошла в Ташкенте. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли.

Из выделяемых средств 96,1 млн долларов будут направлены на строительство линии 220 кВ в габарите 500 кВ протяженностью 177 км от «Навоийская ТЭС» до переключательного пункта 220 кВ «Бесопан».

На реконструкцию и строительство систем канализации городов Ургенч, Хива и Питнак (Хорезмская область) выделяется 90 млн долларов, города Карши (Кашкадарьинская область) — 60 млн долларов.