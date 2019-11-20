Семья из семи человек отравилась помидорами, консервированными в домашних условиях, в селе Тутли Чиракчинского района Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Трое из них — отец, мать и старший сын — были доставлены в областное отделение Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, где им поставили диагноз «Тяжелая форма ботулизма. Период острой токсемии. Токсическая нейропатия. Острая дыхательная недостаточность I уровня».

Для лечения пациентов из Ташкента службой санитарной авиации были доставлены специалисты.

18 ноября примерно в 08:00, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась мать Ю. У. Состояние отца и сына на тот момент оставалось тяжелым, их подключили к аппарату искусственного дыхания.

20 ноября в 09:30 скончался старший сын А. Т. (2006 года рождения).

Остальные четыре члена семьи проходят лечение в областной инфекционной больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное, отметили в Минздраве.