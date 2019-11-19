Национальная сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой Палестины в рамках пятого матча второго раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии. Матч, прошедший 19 ноября на ташкентском стадионе «Пахтакор», завершился со счетом 2:0.

Дубль оформил нападающий Эльдор Шомуродов. На 18-й минуте игрок вколотил мяч головой в ворота соперника после навеса с правого фланга. На 58-й минуте форвард «Ростова» удвоил преимущество.

После победы Узбекистан поднялся на первое место в группе D с 9 очками, а Палестина осталась на четвертой позиции с 4 очками. Саудовская Аравия (8), Йемен (5) и Сингапур (4) еще не сыграли свои матчи.

Следующий матч подопечные главного тренера Вадима Абрамова сыграют 31 марта на выезде против Йемена.



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