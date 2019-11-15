Все кандидаты пяти действующих в Узбекистане политических партий зарегистрированы для участия в выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши, которые пройдут 22 декабря, сообщил в пятницу Международный пресс-центр по освещению выборов.

В начале ноября пять допущенных к выборам политических партий — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия «Миллий тикланиш», Социал-демократическая партия «Адолат» и Экологическая партия выдвинули по 150 кандидатов — соответственно количеству избирательных округов.

Все 750 кандидатов 15 октября были официально были зарегистрированы Центризбиркомом и допущены к участию в выборах. Среди утвержденных кандидатов 43 человека работают депутатами в текущем составе нижней палаты.

Как отметили в пресс-центре, все мероприятия по выдвижению кандидатов в депутаты политические партии провели в соответствии с требованиями законодательства, в обстановке гласности и открытости. Списки зарегистрированных кандидатов в депутаты будут в скором времени опубликованы в печати.

Ниже представлена инфографика о возрастном, гендерном и профессиональном составе кандидатов в депутаты от каждой партии.

Либерально-демократическая партия

Народно-демократическая партия Узбекистана

Демократическая партия «Миллий тикланиш»

Социал-демократическая партия «Адолат»

Экологическая партия

Полный состав кандидатов



