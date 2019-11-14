Принудительная госпитализация блогера и учителя английского языка Нафосат Оллашукуровой в Хорезмский областной психоневрологический диспансер не связана с ее критическими материалами. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов.

Ранее «Газета.uz» писала, что, согласно специалистам, психические расстройства Нафосат Оллашукуровой могли быть спровоцированы стрессовой ситуацией и носят временный характер. Главный психиатр Министерства здравоохранения Левон Амбарцумов заявил, что в состояние пациентки может впасть любой человек.

На встрече журналист Kun.uz Жамшид Ниёзов задал вопрос, насколько велика вероятность постановки такого диагноза человеку, который выступает с критическими материалами, ведь «упадочное настроение» и «расстройство психики» можно выявить у любого человека. Он упомянул сообщения СМИ и блогеров, напомнивших о «карательной психиатрии, популярной в СССР».

Комил Алламжонов назвал этот вопрос провокационным: «Это такой вопрос, какой на него дать комментарий… не знаю, кому дать слово. Кто здесь может сказать: „Да, если ты завтра будешь критиковать, то тоже можешь оказаться в этой ситуации“. Кто скажет такое? Вы же видите, что ситуация не такая. Потом, критикует не только Нафосат Оллашукурова. Если бы ее госпитализировали из-за критики, то вы чемпион по критике. Вы критиковали и меня, и агентство, практически все сферы, но вот сейчас стоите, никто вам не возражает».

Глава АИМК заявил, что ему жаль, если, несмотря на труд агентства, у общественности формируется мысль о возможности принудительной госпитализации из-за критических материалов.

«Если у вас такая мысль, что она столкнулась с проблемой из-за критических материалов, что возвращается Советский союз, то я могу тысячекратно сожалеть за наш труд, за мероприятия агентства по защите журналистов и блогеров, за изменения в законодательстве. Нет ни одного случая, который бы мы оставили без внимания. Почему агентство получило статус „при администрации президента“? Потому что проблем много. Мы знаем, что есть случаи давления, знаем, что некоторые сотрудники государственных органов не выносят критики. Мы это признаем. Недавно я об этом открыто заявил послам ОБСЕ… Но я прошу, господин корреспондент Kun.uz Жамшиджон, дистанцироваться от таких провокационных вопросов. Это настоящий провокационный вопрос», — сказал Комил Алламжонов.

Абдурахмон Ташанов.

Председатель правозащитного общества «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов отметил, что в зарубежных СМИ был некорректно освещен вопрос о переодевании Нафосат Оллашукуровой при размещении в диспансер.

«Я объяснял [иностранным коллегам], что ей просто сменили одежду, ее переодели. Да, действительно в этом процессе участвовал сотрудник-мужчина. Я не знаю, насколько это соответствует нормам. Переодеть и раздеть — похожие понятия? Но вопрос в том, как это подать… Это пациентка с психическим расстройством, ей нужно сменить одежду. Со мной связались многие представители дипломатического корпуса и сказали, что в социальных сетях пишут одно, а я — другое. Я задал им обратный вопрос: „Что вы сами думаете об этом? В чем разница между сменой одежды и раздеванием?“ Есть очень тонкие нюансы, которые можно трактовать по-разному. Это зависит от цели», — указал он.

Абдурахмон Ташанов сказал, что был знаком с Нафосат Оллашукуровой ее госпитализации и предупреждал, что в ее действиях могут быть признаки нарушения законодательства.

В то же время, глава «Эзгулик» не согласился со словами Комила Алламжонова касательно «провокационного вопроса».

«Этот вопрос задавали все. Этот вопрос будут задавать все. От него не убежать. Какие бы условия ни создали, как бы ни исправили ситуацию, этот вопрос все равно будут задавать. Потому что я, например, все 20 представителей дипломатического корпуса, с которыми я беседовал, задали этот вопрос: «Если вы будете критиковать, вас не отвезут туда (в больницу — ред.)? Это влияние недавнего прошлого Узбекистана… Поэтому считаю, что к таким вопросам нужно быть готовым», — сказал Абдурахмон Ташанов.

Комил Алламжонов заявил, что остается на своей позиции, поскольку государственные органы «мало или много», но работают над политикой открытости, поддержкой журналистов и блогеров.

«Я против формирования такой мысли, что это из-за критического материала, когда все государственные органы пришли сюда и полностью разъяснили ситуацию, подтвердили диагноз. Я против как руководитель агентства, потому что мы открыто доказали это. Я против как гражданин Узбекистана, как сторонник мирной, спокойной и красивой жизни в Узбекистане. Я буду всегда придерживаться этой мысли», — заявил глава Агентства информации и массовых коммуникаций.