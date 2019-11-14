Указом президента Узбекистана от 14 ноября установлены дополнительные нерабочие дни в период празднования официальных дат и утвержден перенос выходных дней в 2020 году, сообщило УзА.

Дополнительные нерабочие дни в 2020 году:

понедельник 23 марта.

Перенос выходных дней в 2020 году:

с субботы 4 января на четверг 2 января;

с субботы 29 августа на понедельник 31 августа.

Нерабочие дни для всех работников, независимо от вида рабочей недели в 2020 году:

четверг 2 января;

понедельник 31 августа.

В бюджетных организациях дополнительный нерабочий день компенсируется за счет сокращения продолжительности ежегодного трудового отпуска работников на один рабочий день. При определении размера среднемесячного заработка, сохраняемого в период ежегодного трудового отпуска, учитывается фактическая продолжительность трудового отпуска с прибавлением к нему дополнительного нерабочего дня. Продолжительность ежегодного трудового отпуска с учетом сокращения не может быть менее 15 рабочих дней.

В организациях, не являющихся бюджетными, дополнительный нерабочий день, наряду с прочими дополнительными днями к трудовому отпуску, устанавливается исходя из финансовых возможностей и в соответствии с коллективными договорами или иными локальными актами, принимаемыми работодателями по согласованию с профсоюзными комитетами.

Компаниям «Узбекистон хаво йуллари» и «Узбекистон темир йуллари» поручено разработать скидки и акции на транспортные и гостиничные услуги во время длинных выходных, Госкомтуризма и органам власти на местах — проработать маршруты внутреннего туризма и программы активного и полезного отдыха.