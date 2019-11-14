У каждого есть мать, подарившая жизнь, многим повезло почувствовать любовь и заботу сестры. Мужчины достигают значимых высот, потому что в них верят и поддерживают любимые женщины — матери их детей; особые трепетные чувства испытал каждый отец, вырастивший дочь.

Женщина — это не просто неотъемлемая часть каждого общества. Это основа жизни каждого сознательного зрелого мужчины с момента его рождения. И какой бы сильной и мудрой ни была женщина, она бесспорно нуждается в заботе и защите. А кому, как не мужчинам, обеспечивать ее.

Уже не первый год в республике ведется большая работа в поддержку социального статуса женщин Узбекистана, поднимаются острые вопросы, создаются программы по защите женских прав и интересов. В этом году компании GROSS INSURANCE и NEW LIFE INSURANCE решили внести свой вклад в поддержку активностей, направленных на повышение социального статуса женщин Узбекистана.





16 ноября компания GROSS INSURANCE совместно с NEW LIFE INSURANCE проведет первый социальный женский форум «Я выбираю — жизнь!». Все средства, вырученные в ходе данного мероприятия, будут направлены в шелтеры — центры реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия и предупреждения суицидов.

Официальный партнер благотворительного женского форума «Я выбираю — жизнь!» — центр молодежи и детей с ограниченными возможностями «Мехрли куллар», возглавляемый Рано Шодиевой.

GROSS INSURANCE и NEW LIFE INSURANCE искренне верят, что в каждой организации, независимо от ее масштабов, есть представительницы женского пола, которые вносят особый вклад в развитие, являясь ее гордостью. И будет справедливо, если о таких женщинах страны будут говорить чаще.

На форуме в качестве участников и спикеров примут участие представители общественных организаций, авторы социальных проектов по защите женщин, юристы, специалисты в области трудовых отношений, представительницы женского бизнеса и звезды эстрады.

Первый социальный женский форум «Я выбираю — жизнь!» — отличная площадка для нетворкинга социально-активных женщин, чей вклад в повышение статуса женщины в обществе неизмеримо значим.

В объединении таких женщин — сила и будущее общества. Именно женщина — залог воспитания здорового и развитого поколения, цвета нации страны.

Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке.

На правах рекламы.