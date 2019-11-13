Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду принял президента Азиатского банка развития Такехико Накао. Глава АБР прибыл в Ташкент для участия в 18-й Министерской конференции программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества Ц (АРЭС), которая в этом году проходит под председательством Узбекистана.

Как сообщило УзА, стороны обсудили разработку долгосрочных стратегических документов по модернизации ирригационно-дренажной и автодорожной инфраструктуры в стране, включая совершенствование системы управления, внедрение механизмов государственно-частного партнерства, подготовку кадров и другие вопросы.

Приоритетными было названо продвижение региональных проектов, прежде всего по развитию транспортных коридоров, модернизации энергетической инфраструктуры и решению экологических проблем.

Пресс-служба АБР отмечает, что банку было предложено взять на себя ведущую роль в разработке долгосрочной стратегии и инвестиционного плана по секторам ирригации и автомобильных дорог. Президент Узбекистана также попросил АБР приложить еще больше усилий по реализации региональных энергетических проектов.

Такехико Накао отметил, что АБР недавно пересмотрел прогноз роста Узбекистана в сторону повышения до 6% в 2020 году после более высокого, чем ожидалось, роста на 5,7% в третьем квартале 2019 года. В то же время, было отмечено, что Узбекистан сталкивается с макроэкономическими проблемами, включая существенный дефицит текущего счета и увеличение внешнего долга в переходный период.

Глава АБР высоко оценил усилия правительства по «тщательному анализу внешних заимствований и замедлению кредитной экспансии, направленной на сдерживание высокой инфляции и сокращение дефицита текущего счета», — говорится в сообщении.

«АБР привержен содействовать реформам во всех стратегических секторах экономики Узбекистана и продолжать поддерживать секторы энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов, финансов и городского развития», — отметил Такехико Накао.

Недавно АБР утвердил новую пятилетнюю стратегию партнерства со страной (СПС) для Узбекистана, которая соответствует долгосрочным целям правительства и направлена на поддержание развития частного сектора, сокращение экономического и социального неравенства и содействие региональному сотрудничеству и интеграции. АБР мобилизует более 1 млрд долларов США в год в течение следующих трех лет для создания новых рабочих мест в сельской местности, улучшения доступа к услугам здравоохранения и поддержки реформ в области экономического управления и развития финансовых рынков.

В Ташкенте Такехико Накао подписал заемные соглашения для двух проектов на общую сумму 165 млн долларов. Проект развития цепочки добавленной стоимости в секторе животноводства на сумму 150 млн долларов повысит доступ к финансовым ресурсам для животноводческих ферм и предпринимателей, а также к ветеринарным и другим услугам в секторе животноводства. Финансирование готовности проектов городского развития в размере 15 млн долларов улучшит дизайн и реализацию городской инфраструктуры и услуг в быстрорастущих городах Узбекистана.

С момента вступления Узбекистана в АБР в 1995 году, банк выделил 75 займов на общую сумму 8,1 млрд долларов, в том числе 2 займа для частного сектора на 225 млн долларов. АБР также предоставил 6 млн долларов в виде инвестиций в капитал, 218 млн долларов в виде гарантий и 97,7 млн долларов в виде грантов технического содействия.

В 2019 году АБР выделил 5займов на общую сумму 637,3 млн долларов для развития инфраструктуры для цепочки добавленной стоимости в секторах плодоовощеводства и животноводства, повышения эффективности железнодорожного транспорта, улучшения доступа к питьевой воде и повышения эффективности реализации проектов в сфере городской инфраструктуры.