Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов наградил поэта Шарофиддина Болтабоева автомобилем Nexia «за стихи, прославляющие страну». Награждение состоялось в рамках празднования Дня медицинских работников, сообщила пресс-служба областной администрации.

«Мое сердце всколыхнулось, когда я увидел в социальных сетях, как хоким области награждает сборщиков хлопка. Мы тоже росли на хлопковых полях. Вспомнив детство, запланировал отдых. Поэтому с целью поприветствовать сборщиков хлопка, пособирать хлопок, а также пожелав получить автомобиль от хокима, я направился в сторону Андижана. Мои дети вдохновили меня, сказав: „Мы тоже поможем вам собрать хлопок в субботу и воскресенье“. Три дня я ездил по районам, собирал хлопок. Читал стихи, беседовал со сборщиками хлопка», — передает слова поэта Daryo.uz.

По его словам, семь лет назад, когда Шухрат Абдурахмаов стал хокимом Андижанской области, он написал стих ко Дню независимости. С тех пор Шарофиддин Болтабоев пишет стихи к праздникам в области.





«За три дня до вручения автомобиля Шухратбек Абдурахманов пригласил меня к себе и попросил написать стих для хорошей песни об изменениях в области за последние семь лет. Шухратбек Кушакбоевич во время беседы заявил, что хочет отправить меня в Ташкент на машине за то, что я долгие годы вносил вклад в проведение праздников», — рассказал Шарофиддин Болтабоев.

На своей странице в Facebook поэт делится стихами, посвященными хлопковой кампании. Хокимият Кургантепинского района привел строчки из его стихотворения:

Шахди ўткир қиличдан,

Шуҳрат Қўшақбоевичдан,

«Равон» олгим келаяпти,

Пахта тергим келаяпти!

(Хочу получить «Равон»

От Шухрата Кушакбоевича,

Чья воля острее меча,

Хочу собирать хлопок!)





В сообщениях районной администрации указывалось, что Шарофиддин Болтабоев не намерен возвращаться в Ташкент, пока Андижанская область не выполнит план по сбору хлопка.

Ранее Шухрат Абдурахманов подарил жительнице Кургантепинского района Ироде Каримовой, собравшей вместе с супругом 2,5 тонны хлопка за четыре дня, также автомобиль Nexia. До этого он вручил ключи от Spark жительнице, собравшей за день 500 кг хлопка (по некоторым данным — 300 кг).

Интернет-пользователи отреагировали на новость своими стихами, спрашивая в шутку, где можно записаться в очередь за машинами.