Люди доверчивы — компания New Medical Technologies убедилась в этом в результате многочисленных опросов клиенток салонов красоты, регулярно делающих процедуры маникюра и педикюра. Дамы, отвечая на вопрос о чистоте инструментов и их безопасности для здоровья, выбирали ответ: «Доверяю мастеру». Подавляющее большинство даже не интересуется, как были обработаны инструменты до того, как мастер приступил к работе.

А между тем маникюр и педикюр относятся к спектру малоинвазивных манипуляций, при проведении которых возможна передача гемоконтактных инфекций — ВИЧ, гепатит В и С — через зараженную кровь. А факт высокого уровня доверия клиентов мастерам накладывает ответственность на мастеров и администрацию салонов, которая просто обязана обеспечить их соответствующими условиями для стерилизации.

По статистике Министерства здравоохранения Узбекистана от 3 до 11% от общего числа инфицирования вирусами ВИЧ, гепатита В и С происходит через зараженный медицинский инструментарий многоразового пользования при хирургических, стоматологических и других операциях, а также при малоинвазивных вмешательствах при процедурах у косметолога или мастера маникюра.

Не только нестерильные медицинские инструменты и несоблюдение правил безопасности при инъекциях, но и косметологические процедуры, пирсинг, татуировки, маникюрные и парикмахерские инструменты могут стать причиной инфицирования. Практически все процедуры, которые можно получить в салонах красоты и кабинетах стоматологов и других врачей, действия которых нарушают целостность кожного покрова или слизистых оболочек, потенциально опасны заражением гемоконтактными инфекциями.

Выход в том, чтобы задуматься о безопасности своего здоровья, не стесняться задавать врачам и мастерам вопросы на тему стерилизации инструментов и получать от них развернутые ответы.

В арсенале современной медицины есть различные способы стерилизации. Не в противовес, а в качестве доступной альтернативы New Medical Technologies представляет установку Safo Nur для стерилизации вирусов, бактерий, грибков и эндоспоров на медицинских инструментах. Установка эксплуатируется в государственных и частных стационарах, поликлиниках, салонах красоты и косметологических кабинетах Узбекистана.

Учредителем компании New Medical Technologies Овиком Мкртчяном и генеральным директором Равшаном Арифбаевым было принято решение о безвозмездной передаче установок Safo Nur детским стоматологическим клиникам Ташкента. На очереди — косметологические салоны и салоны красоты.

В основе принципа работы Safo Nur — потеря вирусами цитопатогенности — они теряют способность размножаться и заражать клетки, вследствие чего погибают.

В установке применяется химический холодный метод стерилизации, обеспечивающий полное обеззараживание инструментов без потери их рабочих характеристик: они не затупляются и не теряют своих свойств. Установка имеет доступную цену, работает безупречно, проста в управлении, безопасна для обслуживающего персонала, не наносит вреда инструментам и подходит для стерилизации инструментов из композитных материалов, сплавов, пластика, силикона и стекла.

Создатель установки и автор способа инактивации — ученый из Узбекистана, профессор и доктор медицинских наук Нариман Гулямов.

Safo Nur не имеет аналогов в мире. Установка признана изобретением патентными ведомствами Республики Узбекистан, Евразии и США. В настоящее время рассматриваются заявки на выдачу патента на установку в патентных ведомствах Европы, Китая, Индии.





Бороться с вирусными инфекциями — значит совершенствовать меры профилактики и стремиться к стопроцентной стерильности инструментов, которыми работает врач или мастер. Предотвратить болезни легче, чем лечить их — пришло время внедрять этот древнейший принцип медицины в ежедневную практику.

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