Ранним утром 2 ноября, в 3:30, в дежурную часть специального поисково-спасательного управления «Камчик» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 204-м км трассы А-373 Ташкент-Ош, сообщила пресс-служба МЧС.

Автомобиль марки Соbalt, за рулем которого был уроженец Сурхандарьинской области Н. О., съехал в кювет. Трое пассажиров, находившиеся в салоне машины, получили травмы разной степени тяжести.

Аналогичное ДТП произошло спустя два часа на 222-м км той же трассы. Житель Багдадского района Ферганской области Н. М., не справившись с управлением легкового автомобиля, также съехал в кювет.

Спасатели оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и доставили их в центральную больницу Ангрена.