В Ташкенте будет открыт региональный секретариат Инициативы по пустыням Центральной Азии (CADI). Договоренность об этом была достигнута на региональном семинаре CADI, прошедшем в столице Узбекистана 22−23 октября.

Проект CADI, финансируемый правительством Германии, реализуется с 2016 года Университетом Грайфсвальда, Фондом Михаэля Зуккова (Грайфсвальд, Германия) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Инициатива направлена на сохранение и устойчивое использование пустынь умеренного пояса, представляющих собой уникальные экосистемы, имеющие глобальное значение. Они являются важными районами миграции для птиц, а также для диких видов копытных, к которым относятся сайгаки.

На территорию Центральной Азии приходится 95% всех умеренных пустынь планеты. Остальные 5% находятся в Северной и Южной Америке. Несмотря на их экологическую значимость, умеренные пустыни остаются единственным биомом (совокупность экосистем одной природно-климатической зоны), не пошедшим в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. CADI намерена подготовить номинацию умеренных пустынь для включения в этот список.

Целевыми странами CADI являются Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Они несут особую ответственность за сохранение умеренных пустынь, которым угрожают деятельность человека и последствия изменения климата.





Кристиан Вельшер. Фото: ФАО в Узбекистане.

Учреждение регионального секретариата CADI позволит продолжить работу над сохранением биоразнообразия пустынь и борьбу с опустыниванием не только в рамках проекта, но и вне его, сообщил менеджер проекта Кристиан Вельшер.

Ожидается, что руководить секретариатом по очереди будут представители стран Центральной Азии. Кроме того, в каждой стране будут открыты национальные секретариаты. После завершения инициативы CADI секретариат может быть преобразован в самостоятельную организацию.

Среди вопросов, которыми будет заниматься новая структура, — разработка согласованных мер по сохранению пустынь, расширению саксаульных лесов и созданию трансграничных охраняемых территорий, налаживание диалога в этой сфере между научными учреждениями, официальными органами и международными организациями, поддержка национальных инициатив и консультирование в области разработки стратегий, в том числе по улучшению занятости и условий жизни людей в населенных пунктах в пустынях.