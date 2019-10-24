Государственный таможенный комитет опроверг информацию о курсировании «секретных» большегрузных автомобилей между Туркменистаном и Узбекистаном.

22 октября издание «Хроники Туркменистана» опубликовало материал с заголовком «Сестра президента запрещает досматривать фуры, направляющиеся в Узбекистан и обратно».

В материале отмечается, что четыре большегрузных автомобиля регулярно пересекают пограничный пункт «Фараб-автодорожный» (на узбекской стороне — «Алат-автодорожный»).

Сопроводительные документы на автомобили с пометкой «запрещено к досмотру» подписаны Гульнабат Довлетовой, старшей сестрой президента Гурбангулы Бердымухамедова, пишет издание.

ГТК Узбекистана провел изучение ситуации и назвал распространенную информацию беспочвенной.

В комитете отметили, что все транспортные средства, пересекающие таможенные пограничные посты, подлежат таможенному контролю и оформлению с использованием современных контрольно-технических средств.