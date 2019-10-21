Имя компании Discover Invest связано с реализацией ряда крупных объектов по всей стране, известнейшим из которых является Tashkent City. Ее специалисты не раз доказывали свой профессионализм, а потому компания Discover Invest — одна из лидирующих в строительной индустрии.





Правило трех «Н» — нет ничего невозможного — только ему придерживаются эксперты компании. Именно поэтому они берутся за интересные и достаточно сложные проекты, а их работа превосходит все ожидания.





Discover Invest приглашает на деловые встречи всех желающих поучаствовать в осуществлении необычных объектов, а также примет предложения и идеи в виде демонстрации в сфере производства мебели.

Встречи будут проходить каждую субботу по адресу: Чиланзарский р-н, ул. Сеульская, 16.





Партнерство с компанией Discover invest — это бесценный опыт, а потому организаторы ждут серьезных коммерческих предложений по реализации продуктивного сотрудничества.





Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 95−146−77−17.

E-mail: infosnab@di.uz

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