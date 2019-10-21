Международный валютный фонд принял решение открыть новый региональный центр технической помощи в Алматы (Казахстан), сообщила пресс-служба МВФ. Работа центра, как ожидается, начнется примерно через год.

Центр будет оказывать услуги по развитию потенциала девяти странам-членам фонда в регионе Кавказа, Центральной Азии и Монголии по таким направлениям, как фискальная политика, операции центрального банка, надзор за финансовым сектором и макроэкономическая статистика. Предполагается, что он станет пунктом планирования, координирования и реализации деятельности МВФ.

Заместитель управляющего директора и главный административный сотрудник МВФ Карла Грассо отметила, что выбор места размещения центра основан на запросе и оценке предложений, охватывающих многие сферы, включая финансовую поддержку, авиационное сообщение и широкий спектр административных и материально-технических вопросов. Она поблагодарила власти Грузия и Узбекистана за предложения о размещении центра.