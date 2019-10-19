Бывший председатель женералитета Каталонии Карлес Пучдемон 18 октября добровольно явился в прокуратуру в Брюсселе, в связи с тем, что Верховный суд Испании на этой неделе издал третий ордер на его арест на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате, сообщил телеканал Euronews.

Власти Бельгии разрешили ему оставаться на свободе, но ему запрещено покидать территорию страны без разрешения суда.

Карлес Пучдемон возглавлял правительство Каталонии во время проведения референдума о независимости, результаты которого не признали власти Испании. После кризиса он бежал из страны в Бельгию.

В начале недели в Каталонии начались протесты против судебного приговора политикам в связи с их причастностью к проведению референдума за независимость. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадали более 130 человек.

Карлес Пучдемон с началом протестов, как пишет РИА Новости, призвал к проведению нового референдума о независимости Каталонии.

«Нет другого пути, как референдум, на котором мы выскажемся, чего мы хотим и как мы этого хотим. Пусть знают: мы не примем их рецепт, основанный на репрессиях и приговорах», — заявил Карлес Пучдемон, выступая в Брюсселе.

Он также призвал сторонников независимости к «мобилизации», однако подчеркнул, что протесты должны быть «демократическими и ненасильственными».