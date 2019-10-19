За последние 50 лет во многих странах были разработаны правовые инструменты самого широкого спектра, которые и сегодня продолжают совершенствоваться и развиваться. В начале теоретически обоснованного сохранения памятников в конце XIX века всё ещё оставался в центре внимания архитектурный объект как отдельный памятник. Объект имел значение как произведение искусства или как объект исторических значений.

В течение XX века состоялось международное признание того, что архитектурные памятники, особенно когда они взаимодействовали с остальными архитектурными сооружениями, могли проявлять себя в другом свете. В 1970-х годах правовые законы были усовершенствованы, и появилось так называемые «зоны архитектурных памятников». Например, в Германии и не только вместе со зданиями, садами и скульптурами сегодня формируется четыре основных категории объектов по сохранению исторических памятников. К сожалению, это международное развитие пока не находит отклика в Узбекистане.

Представления и идеи о правильном обращении с памятниками в Узбекистане, похоже, застряли в XIX веке: здание — это «икона», которую нужно освободить от всякого «мусора», т. е от истории прошлого века, и представленное на подносе посетителю.

В XIX веке Европа испытала подобную «зачистку монументальных сооружений», чтобы сделать их более заметными. Такие идеи теперь пересматриваются и реализуются, ну или это делается для того, чтобы узаконить снос строений в непосредственной близости от археологических памятников или вокруг целых городов, таких как Самарканд, который подвергается «городской зачистке», во время которой он потерял все свидетельства советской архитектуры, которые стали жертвами в старой, темуридской части города. То, что осталось, часто производит впечатление искусственности и стерильности.

Очевидно, что в теоретических и правовых документах отсутствует понимание так называемого обозначения «архитектурного ансамбля» как объекта охраны. Хотя обозначение элементов здания, садов и скульптур все еще можно понять, площадь памятника или архитектурный ансамбль нуждается в дополнительном объяснении. Чтобы понять концепцию, имеет смысл взглянуть на город в целом и «прочитать» город.

Быстро становится понятно, что город как рукотворная среда представляет собой гораздо больше, чем сумму отдельных частей!

Если подходить к феномену определения понятия «город», в первую очередь им может служить план города: город состоит из общественных и частных, застроенных и неразвитых территорий.

Феномен понятия «город» показывает нематериальные отношения в общественных порядках, концепциях планирования, процессах планирования и в переломных моментах истории. Что часто происходит в так называемых «развитых странах», участки застройки представляют собой базовый шаблон, который формирует окружающую среду исторически дольше, чем здания на ней. Большую роль играют здесь также топография местности, например, водотоки или искусственные ирригационные системы.

Дороги и дорожная сеть города обладают исключительной способностью, поскольку они относятся к многовековым традициям и социальной дифференциации сосуществования: например, если дороги были широкие или образовывали квадраты, то они относились к торговым функциям, таким образом это влияло на экономическое развитие города.

Культовые, господствующие и, следовательно, представительные функции проявляются как границы в виде городских стен и ворот. План города может быть разбит на более мелкие участки, что свидетельствует о различных подходах к планированию или разработках. К плану города добавляется высота и с этим второе измерение, которое позволяет быть в разрезе пространства в качестве третьего измерения изображения.

Тем не менее, высота, или разрез, показывает не только наземные здания, но и археологические остатки более ранних зданий и поселений, оставленных в земле. И становится понятно, что даже «открытые пространства» в структуре города имеют важные исторические следы.

Таким образом, сегодняшняя городская форма — это проявление исторических процессов и свидетельство человеческих форм существования в определенном месте. Поддержать эти процессы и свидетельства — задача и цель современного сохранения памятников, в которых в дополнение к отдельно стоящему архитектурному памятнику, в частности, используется термин и обозначение «ансамбль». Ансамбль состоит из зданий, которые архитектурно или пространственно или функционально связаны друг с другом в целом и имеют связующий исторический момент или принцип.

Не каждое из этих зданий в ансамбле должно быть памятником; теоретически ансамбль мог существовать без каких-либо памятников, это часто имеет место в практике. С обозначением архитектурного ансамбля должна быть связана правовая защита, целью которой является сохранение изображения, а, следовательно, и сохранение вида определенных улиц, площадей и городских кварталов. Изменения в содержании зданий здесь допустимы, но они должны вписываться в сложившийся образ и не мешать ему. Для этого часто используются законодательные нормы проектирования для отдельных ансамблей, в которых установлены точные нормы относительно того, какие материалы, какие цвета и строительные объемы могут иметь применение в этой области и будут допустимыми.

Защита ансамбля является одним из краеугольных камней сегодняшнего исторического сохранения архитектурных памятников. Можно отметить важный факт о том, что закон Узбекистана об охране памятников имеет в своем текст термин «ансамбль»! Однако он не применяется — последние опубликованные списки монументальных коллекций Ташкента не включают понятия «архитектурный ансамбль» и, следовательно, они не защищают исторически сложившиеся, сплоченные, городские структуры.

В международном контексте меры городского планирования и реконструкции городов основаны на тщательном анализе структуры города и соответствующих справочников и нормативных актов многих различных дисциплин, но главное — на сохранении памятников.

Пример: центральная часть Берлина

В качестве примера я хотел бы показать центральную часть столицы Германии Берлина, которая в последние годы переживает сильный строительный бум, несмотря на многочисленные ансамбли и памятники в новой структуре города! (интерактивная карта с охраняемыми архитектурными памятниками)





Рис. 1: Карта памятников Берлина, детализация центра города на Восток с ансамблями, элементами сада, памятниками и объектами местности (археология), скриншот от 9 сентября 2019 года.

Хорошо узнаваемы многочисленные ансамбли, которые выходят далеко за пределы непосредственного окружения отдельных памятников и сохраняют характер этих областей.

Ансамбль на востоке города следует рассмотреть поближе: сегодняшний Карл-Маркс-алле — это престижный проект, реализованный с 1949 года, с момента основания ГДР — под именем Сталин-алле здесь была создана представительная автомагистраль в очень сильно пострадавшем от войны городе, по образцу аналогичных магистралей, таких же, как, например, улица Навои в Ташкенте.





Рис. 2: Карта памятников Берлина, участок Карл-Маркс-алле, наложение различных ансамблей, в центре Карл-Маркс-алле, построенный в основном в 1950-х годах, скриншот от 9 сентября 2019 года.

Стилистически здания были основаны на политически желаемом декоративном историзме, который опирался на сочетание «социалистического классицизма» и так называемой «национальной строительной традиции». Один из последних примеров был построен в Берлине, на этом примере архитектор Карл-Фридрих Шинкель поставил штамп берлинского классицизма.

Помимо жилых зданий, стилистически не отличимых от, например, здания Московского государственного университета (МГУ), появились общественные здания — «Немецкий спортивный зал» 1951 года (рис. 3). Между 1959 и 1969 годами возник ряд зданий в стиле «Восточного модерна», в первую очередь кинотеатр «Космос». Этот кинотеатр 1961−62 годов был самым большим и современным кинотеатром в ГДР.

3: Немецкий спортивный зал, построенный в 1951 году и снесённый в 1972 году из-за серьезных структурных повреждений. Кроме того, были построены общественные здания, такие как кинотеатры и жилые здания вдоль бульвара. Источник: Wikipedia / Bundesarchiv, фотография 183−11700−0002 / CC-BY-SA 3.0.

4: Кинотеатр «Космос», в своё время самый большой и современный кинотеатр в ГДР. Источник.

Параллели между берлинским проспектом Сталина и проспектом Навои очевидны. Работы в Ташкенте начались ещё в 1930 году, а в Берлине — только после освобождения от нацистской диктатуры. На позднем этапе Советского Союза или при создании восточного модерна они развивались параллельно.

Сегодня, однако, существует совершенно другой подход к этим памятникам. Как отмечалось выше, ансамбль в Берлине, а также многочисленные здания законодательно защищены как единый памятник, и в настоящее время обсуждается вопрос о добавлении нереализованных строительных блоков, таких как павильоны, к первоначальным планам 1950-х и 1960-х годов.

В Ташкенте, с другой стороны, все жилые здания были исключены из списка памятников, и защита ансамбля, который фактически был задуман как памятник, не осуществлена.

В результате на территории современного Ташкента возведены жилые здания с белыми фасадами из алюкобонда, которые никоим образом не вписываются в принципы градостроительства на улице Навои, не образуются истинные изгибы улицы, нет площадей с небольшими выступающими и отступающими выступами, все здания выглядят как сделанные на конвейере.

Весной 2019 года от частных архитектурных фирм поступили запросы инвесторов о создании предложений для бизнес-центров и недвижимости на месте ныне незащищённых домов. Надеемся, замыслы уничтожения архитектурного ансамбля отметены окончательно и больше не возникнут.

Из этого и многих других примеров и последствий исходят мои следующие рекомендации: 1. Обозначение ансамблей или территорий памятников по всему городу. 2. Немедленная инвентаризация памятников, например, выдача «свидетельства о жилищном строительстве». 3. Создание проектных уставов для соответствующего архитектурного ансамбля.

В качестве примера для других областей с ценным строительным фондом дадим краткое описание ансамбля улицы Навои с приложением соответствующей карты.





Рис. 5: Ансамбль «Улица Навои», источник: вклад в топографию Ташкента, ТУ Дрезден и университета Баухаус, Веймар, 2019 год.

Улица Навои, описание ансамбля

Описание и история

Ансамбль улицы Навои начал создаваться с 1930 года и был завершён в 1960 году. Это бульвар, который соединяет территорию «колониального города» с центром традиционного Старого города и его базаром. В трёх-четырёхэтажных зданиях представлены характерные фасады в стиле историзма с ориентальной окраской в форме остроконечных арок и орнаментов, в результате чего многие из других оригинальных декоративных элементов стали «жертвами» в середине 1950-х годов.

Жилые здания, министерства, общественные здания, такие как кинотеатры и здания для проведения мероприятий, простираются более чем на 2 километра между каналом Анхор и площадью Хадра, следуя принципам классического городского планирования, которые доминировали в Советском Союзе в 1930−40-х годах: разработка периметра блока в так называемые суперблоки, это угловые акценты и выемки, созданные для создания рисунка местности.

Расположение проспекта было продиктовано маршрутом, уже найденным в городских планах XIX века, который простирался от медресе Кукельдаш вдоль кладбища Шайхантахур до канала Анхор. В Самарканде, сразу после завоевания в 1860 году, в городскую структуру была врезана полоса, которая соединяла базар с гужевой железной дорогой. Прошло чуть более 60 лет, и подобный проект был реализован в Ташкенте.

С 1912 года по улице Ташкуча через Старый город проходил трамвай. Первый строительный проект всегда связан с разрушением традиционной городской структуры. Возникла определённая городская структура на востоке, в центре и на западе проспекта: первое здание университета (ТашПИ) было построено немного ниже по улице Усмана Юсупова в 1928−30 годах, в то время юридическая школа была построена в центре бывшего кладбища Шайхантахур.

Также было завершено строительство в 1930 году Дворца культуры и труда им. С. Полупанова совместно с дочерним литературным институтом на следующем пересечении главных дорог. Вдоль канала Анхор строится первый многоквартирный дом А. Пидсадзе.

Семь лет спустя благодаря кинотеатру «Ватан» и учебному заведению, спроектированному А. Сидоровым, можно было бы исправить ещё одно пересечение ещё не разработанных транспортных развязок. Улица Шайхантахур, называемая так с 1893 года, в 1938 году получает своё нынешнее имя в честь великого поэта Алишера Навои.

Из-за Второй мировой войны строительные проекты были приостановлены. Оставшиеся «пробелы» ансамбля в основном были «закрыты» в конце 1940-х годов, особенно в 1950-х годах, министерствами и представительными домами.

Построенное во время русского завоевания и завершенное в 1880-х годах медресе Эшонкул Дахто с его внушительным чартаком (входным зданием) использовалось в качестве киностудии до 1950-х годов и затем было снесено, на его месте возвели административное здание.

В 1964 году оставшийся вакантный участок был «закрыт» Дворцом искусств. В соответствии с принципами планирования современности, коллектив авторов сумел впечатляющим образом интегрировать автономный пасьянс в городской дизайн ансамбля. С этого времени следующая часть новых зданий будет строиться к югу от улицы Навои.

Реализованные здесь здания советского модернизма, такие как Дом молодёжи, телевизионная и радиостанция и вход в здание станции «Пахтакор», также являются ценными свидетелями того времени, эти здания дополняют ансамбль, отнюдь не разрушая его.

В западной части ансамбля единообразие потеряно, хотя высотный купол отеля Чорсу, построенного в 1980-х годах, в центре старого города в принципе является визуальным завершением ансамбля и распространяется своим особым характером только на площадь Хадра.

Обоснование сохранения архитектурного ансамбля

Архитектурное значение: Ансамбль «Улица Навои», созданный в течение 30 лет, демонстрирует единый стиль архитектуры, классические особенности дизайна в оформлении фасада отчасти с восточными, никогда не сочетал местные особенности. В основном, есть только небольшие вариации мотивов; заострённые арки представлены очень абстрактно и в советском стиле 1970-х годов. Дизайн представляет собой прорыв и в то же время артикуляцию контрапункта к произведениям конструктивизма, поскольку они были сохранены в виде общественных зданий и многоэтажных жилых домов в конце 1920-х и начале 1930-х годов в Ташкенте.

Историческое значение: Строительство новой дороги имело особое значение в качестве первой крупной меры трансформации или разрушения Старого города. Тем самым он становится в ряд других разрушений старых городов того времени, таких как Москва и Киев. Соответственно, большие творческие архитектурные ресурсы были вложены в представительные здания. В этих зданиях небольшие квартиры, которые прячутся за великолепными фасадами. Ансамбль, созданный за 30 лет без существенных стилистических изменений вплоть до 1980-х годов, также открыт с улицы Навои. Расширенные строительные серии показывают концептуальный застой в строительстве сталинской эпохи и перехода к советскому модернизму. Это один из самых крупных и амбициозных строительных проектов Советского Союза. Отдельные здания были достроены во время войны в 1944 году.

Городское значение: Улица Навои является наиболее значимым свидетельством классического городского развития сталинской эпохи в Ташкенте, другие районы не имеют такого же значения или были перепроектированы с учётом современных и замысловатых решений. Через выемки вдоль бульвара возникают различные пространства, чьи сочленённые помещения используются для небольших парков. Угловые акценты в виде башенных конструкций приобретают ритмичный эффект и образуют примечательные места на перекрестках главных дорог.

Улица Навои также является одним из наиболее важных соединений между «восточным» Ташкентом и новым «западным».





6: Кинотеатр «Ватан», построенный в 1937 году А. Сидоровым, не сохранился. Источник: Зодчество Узбекистана, Ташкент, 1959.





7: Дворец искусств с прилегающей площадью, проект советского модерна международного значения. Фото: Йенс Йордан, октябрь 2017 года.

Что касается дизайна улицы Навои, то в прошлом было принято много правильных решений, таким образом, такие дополнения, как коммерческое здание №15 к востоку от здания института, а также недавнее преобразование здания Trustbank в ансамбль.

Однако недавние события, такие как планы по сносу домов или перепланировка Ташкентского архитектурно-строительного института, здания которого переданы зарубежному вузу, не сохраняют целостность архитектурного ансамбля. Неоновые вывески и масштабное зеркальное остекление нарушают характер ансамбля.

Если бы власти обратились к специалистам, можно было бы предотвратить такое развитие событий. После непрофессионального преобразования здание Архитектурного института можно исключить из списка памятников, как и многие другие.

«Лучшим» примером необдуманных решений является памятник Педагогического института, который был разрушен решением властей. Если бы здание университета по улице Навои, 15 было признано памятником, проектный устав для ансамбля улицы Навои мог бы предотвратить такое ошибочное развитие. К сожалению, проектные уставы не установлены даже для городов, включённых в Список всемирного наследия.

Остаётся только надеяться, что ответственное министерство однажды поймёт, что исторически проверенные инструменты сохранения памятников в Узбекистане приведут к улучшению ситуации и сохранению социально значимых «свидетелей» строительства прошлых веков, вместо того, чтобы терять их один за другим. «Collecting Loss» также может быть задачей исторического сохранения, но самое печальное в том, что этих потерь можно было избежать…





9: Дом 16 на ул. Навои, современное состояние: балконы, покрытые алюминиевыми композитными панелями, разрушенные остроконечные арки, закрытые лоджии. Фото Йенса Йордана, октябрь 2017 года.

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