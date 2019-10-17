ВВС ежегодно рассказывает о 100 женщинах мира, деятельность и жизнь которых вдохновляет. В 2019 году проект «100 женщин» посвящен размышлениям о том, каким станет будущее, если его будут определять женщины.

Многие женщины в этом списке — не обладательницы крупного состояния, не звезды мирового кино или социальных сетей, даже в своей сфере деятельности они зачастую не занимают ведущие позиции, пишет BBC. Но именно эти женщины, по мнению составителей списка, отражают современные тенденции развития общества.

Некоторые участницы из списка «100 женщин»:

Любовь Соболь — российский политик и общественный деятель, работает юристом в российском Фонде борьбы с коррупцией и регулярно публикует результаты своей работы в соцсетях. Этим летом ее и других кандидатов от оппозиции не допустили к выборам в Московскую гордуму. Это привело к массовым акциям в Москве.

Фото: twitter.com/SobolLubov

Грета Тунберг — 15-летняя экоактивистка из Швеции. В августе 2018 года она прогуляла школу, чтобы устроить экологическую акцию около парламента, что породило всемирное движение против климатических изменений «Пятницы за будущее», которое поддержала молодежь по всему миру. В этом году Грета пересекла Атлантический океан на парусной яхте на солнечных батареях, чтобы добраться на саммит по климату в Нью-Йорке.

fb.com/GretaThunberg

Прешес Адамс — балерина из США, к 16 годам получила приглашения от трех престижных балетных школ, в том числе — от училища при Большом театре в Москве.

С 2014 года она — солистка Английского национального балета. В 2018 году балерина получила Британскую национальную премию общества балетных критиков в категории «восходящая звезда». Одна из самых узнаваемых темнокожих балерин в мире выступает против предрассудков в мире классического танца. Благодаря ей в балете задумались о том, что балеринам с темным цветом кожи не подходят танцевальные колготки и пуанты традиционного розового цвета.





Фото: instagram.com/PreciousAdams

Зарифа Гафари — одна из первых женщин-мэров в Афганистане, возглавляет город Майданшар в провинции Варда. Ей 26 лет. Своей задачей она считает изменение отношения к женщинам в обществе, они должны иметь возможность учиться, работать и руководить, уверена Зарифа Гафари.

Фото: fb.com/ZarifaGhafari

Полный список 100 Women 2019 в алфавитном порядке доступен на англоязычном сайте ВВС.

В прошлом году в список вошла представительница Узбекистана — 62-летняя преподаватель кафедры географии в Самаркандском государственном университете Лейла Белялова, работавшая над сохранением горных экосистем Узбекистана и защитой разных видов птиц.