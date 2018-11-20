Преподаватель кафедры географии в Самаркандском государственном университете Лейла Белялова вошла в список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин мира в 2018 году по версии BBC.

61-летняя Лейла Белялова (на фото — под номером 13) работает над сохранением горных экосистем Узбекистана и защищает различные виды птиц, включая хищников.

Помимо представительницы Узбекистана, из стран бывшего Союза в список вошли 19-летняя студентка из Кыргызстана Алина Анисимова, которая возглавляет Космическую школу для девочек, две россиянки — 18-летняя модель Светлана Алексеева, получившая в детстве ожоги почти 50% тела, и писательница Тамара Черемнова, которая живет с детским церебральным параличом.

Кроме того, в рейтинг вошли 16-летняя предпринимательница, основательница компании Rainergy, вырабатывающей энергию из дождевой воды, Рейхан Джамалова из Азербайджана и 66-летняя Лариса Михальцова из Украины, учитель музыки, ставшая моделью в 63 года.

BBC 100 Women ежегодно определяет самых влиятельных женщин мира. В 2018 году в него вошли представительницы 60 стран в возрасте от 15 до 94 лет. Среди них — лидеры государств, новаторы и изобретательницы, а также простые труженицы, которые ежедневно вдохновляют своим примером.