Пяти филиалов Yaponamama оказалось мало, поэтому суши-бар решил порадовать своих посетителей и открыть новые точки.

Уже пять лет суши-бар Yaponamama радует гостей японскими деликатесами. Как местные жители, так и гости из других стран не перестают восхищаться этой кухней. Суши-бар готовит блюда по особенным рецептам, поэтому объем поклонников Yaponamama ежедневно растет.





Не за горами открытие нового филиала на Ц-1 в Мирзо-Улугбекском районе. Любителей японской кухни оказалось не меньше, чем поклонников шашлыков и плова. И каждый из них хочет, чтобы любимые суши и роллы были недалеко от дома.





Один из филиалов откроется недалеко от ТРЦ Next. После шоппинга в торговом центре будет возможность посетить филиал Yaponamama и сытно пообедать, а новое местоположение порадует своими видами на реку Бурджар. Помещение будет просторным, интерьер завораживающим, а обслуживание все таким же бесплатным.





Еще одна точка расположится недалеко от универсама. С новыми локациями время ожидания доставки заметно сократится. Теперь остается только ждать открытий и обновления осеннего меню.

Единый номер call-центра: (+998) 71−200−89−89.

Информацию об открытии новых филиалов можно отследить на страничках Yaponamama в соцсетях.

Сайт: yaponamama.uz

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