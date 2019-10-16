Футбольный клуб из Германии «Штутгарт» предлагал российскому «Ростову» 10 млн евро за нападающего Эльдора Шомуродова. Об этом в интервью Sports.ru сообщил представитель футболиста Кахор Муминов.

По его словам, помимо «Штутгарта» игроком интересовался и российский ЦСКА.

«„Штутгарт“ предлагал в районе 10 млн евро. ЦСКА тоже делал сопоставимое предложение. Здесь право решать оставляли за „Ростовом“. Договорились зимой вернуться к вопросу, у нас уже есть предложение с похожими цифрами», — отметил агент.

Кахор Муминов заявил, что в летнее трансферное окно Эльдор Шомуродов должен будет перейти в одну из топ лиг при «справедливом» предложении.

«Но вижу, что „Ростову“ будет сложно пойти на продажу зимой, здесь их позиция понятна. Сейчас был в Узбекистане, поговорил с Эльдором и его семьей. Летом будем настаивать на переходе, если клуб получит справедливое предложение из одной из топ лиг, ведь именно об этом мы и договаривались с „Ростовом“, когда подписывали Шомуродова», — сказал представитель футболиста.

24-летний Эльдор Шомуродов является лидером бомбардирской гонки российской Премьер-лиги. На его счету 10 голов и 2 ассиста в 12 матчах чемпионата, а также 3 гола в 3 играх отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице с 26 очками.