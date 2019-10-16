Ташкентский государственный стоматологический институт подписал договор с Южно-Казахстанской медицинской академией об организации совместного факультета, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Факультет начнет работу в 2020/2021 учебном году, обучение на нем будет осуществляться на основе кредитно-модульной системы.

Педагоги ТГСИ, согласно договору, помогут казахстанским коллегам с организацией мастер-классов и учебного процесса, ведением лекцией и семинаров, а также в составлении учебно-научной программы студентов.

ТГСИ был создан в 2014 году на базе стоматологического факультета Ташкентской медицинской академии. Обучение в вузе проводится по двум направлениям образования в бакалавриате, пяти специальностям магистратуры и девяти направлениям клинической ординатуры. В институте открыто несколько совместных факультетов с тремя российскими и одним украинским вузом.