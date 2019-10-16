Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК), единственный в Узбекистане производитель меди, планирует увеличить производство катодной меди к 2023 году в 2,4 раза по сравнению с 2018 годом — до 250 тысяч тонн, заявил в среду заместитель председателя правления предприятия Азим Мирзаджанов.

АГМК также прогнозирует увеличить за этот период производство цинка — до 120 тысяч тонн (в 1,8 раза), золота — до 30 тонн (в 2,1 раза) и серебра — до 215 тонн (в 2,2 раза). По данным комбината, за восемь месяцев года объем производства меди вырос на 24%, в результате итоги 2019 года превысят показатели 2018 года.

Источник столь стремительного роста — инвестиционная программа комбината стоимостью 3,34 млрд долларов, предусматривающая расширение сырьевой базы и увеличение производственных мощностей. Значительная часть этих средств будет инвестирована в освоение медного месторождения «Ешлик-I» в Ташкентской области, к разработке которого АГМК приступил в августе 2017 года.

Первоначально планировалось, что карьер будет добывать ежегодно до 28 миллионов тонн руды. Но в августе 2018 года государственные активы комбината были переданы в управление иностранного предприятия SFI Management Group. Проект стоимостью 1,7 млрд долларов был пересмотрен и сегодня он уже предусматривает добычу руды к 2023 году — до 65 миллионов тонн, а к 2035 году — до 74 миллионов тонн. Запустить карьер в эксплуатацию намечено в 2021 году.

Главная инновационная надежда в проекте «Ешлик-I» — это новая медная обогатительная фабрика (МОФ), уже третья на комбинате. Перерабатывающие мощности МОФ-3 — до 60 миллионов тонн руды в год — планируется построить к 2023 году, ее оценочная стоимость — 1,48 млрд долларов.

«Такого объема фабрику планируется в СНГ построить впервые», — уточнил корреспонденту «Газеты.uz» представитель АГМК. Чтобы внедрить ее на комбинате, были изучены аналогичные производства на медных карьерах в Чили и Перу — странах-лидерах по добыче этого металла в мире. Томский научно-исследовательский и проектный институт «Технологии обогащения минерального сырья» до конца ноября должен представить руководству комбината проект МОФ-3. Затем начнется процесс выбора поставщиков оборудования.

В рамках проекта ТОМС также должен предусмотреть возможность переработки окисленных руд, шлаков и отходов хвостохранилища. «Уникальность новой фабрики будет заключаться в использовании рациональной схемы обогащения полезных ископаемых, которая, в том числе, позволит увеличить выпуск молибдена и золота», — добавили на комбинате.