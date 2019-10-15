Президент Узбекистана 14 октября подписал закон о ратификации Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения.

Целями Конвенции, принятой 20 октября 2005 года Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры, являются:

охрана и поощрение разнообразия форм культурного самовыражения;

создание условий для расцвета и свободного взаимодействия различных культур на взаимовыгодной основе;

поощрение диалога между культурами и межкультурного взаимодействия;

поощрение уважения к разнообразию форм культурного самовыражения и повышение осознания ценности этого разнообразия на местном, национальном и международном уровнях;

подтверждение важности взаимосвязи между культурой и развитием для всех стран, в особенности развивающихся, и поддержка действий, предпринимаемых на национальном и международном уровнях с целью обеспечить признание ценности этой взаимосвязи;

подтверждение права государств на поддержку, принятие и осуществление политики и надлежащих мер для охраны и поощрения разнообразия форм культурного самовыражения на своей территории.

Участники конвенции раз в четыре года в своих докладах ЮНЕСКО предоставляют информацию о мерах, принятых для охраны и поощрения разнообразия форм культурного самовыражения на их территории и на международном уровне.