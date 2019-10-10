Директором Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Узбекистана назначен Элмурат Сидикматович Хаитметов. Постановление об этом 10 октября утвердило правительство, сообщило Министерство юстиции.

До назначения Элмурат Хаитметов (1972 г. р.) работал начальником управления антимонопольного регулирования комитета с 2014 года.

Агентство по защите прав потребителей создано в середине сентября указом президента. В числе его полномочий — регулирование рынка рекламы и проведение контрольных закупок товаров.