Агентство по защите прав потребителей создано при Антимонопольном комитете Узбекистана, следует из указа президента от 11 сентября.
Новое подразделение комитета будет регулировать вопросы, связанные с рынком рекламы, контролем за безопасностью и качеством товаров, просвещением и повышением потребительской грамотности населения. Агентство также будет помогать потребителям защищать их права и интересы в суде.
В числе полномочий агентства:
- проведение контрольных закупок товаров народного потребления в магазинах и их экспертиза;
- проведение проверки (без вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность) при наличии достоверных сведений о фактах нарушения прав потребителей и законодательства о рекламе;
- внесение предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей и регулирования рынка рекламы;
- изучение динамики потребительских цен и механизмов ценообразования на социально значимые товары, выработка предложений и рекомендаций по стабилизации цен;
- недопущение недобросовестной конкуренции в сфере рекламы и пресечение недостоверной рекламы.
Агентство по защите прав потребителей назначено регулятором в сфере защиты прав потребителей и регулирования рекламного рынка.
Всяко Разно
Ну наконец то!
Алик Мб Стар
На счёт перекупщиков, спекулянтов не сказано ни слова! Это именно из за них регулярно повышаются цены на рынках, переходя из рук в руки! Не сеять не пашут, а всё время шляпой машут!