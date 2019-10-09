В Европе и Центральной Азии (ЕЦА) отмечается замедление темпов роста экономики, как ожидается, он составит 1,8% в 2019 году (3,2% — в 2018 году), говорится в новом докладе Всемирного банка.

Этот прогноз — самый низкий за последние четыре года — отражает снижение темпов экономического роста в России и в Турции — двух крупнейших экономиках региона. При этом в докладе отмечаются уверенные темпы роста в других частях региона, в том числе в странах Центральной Европы, Центральной Азии и Закавказья.

Замедление темпов экономического роста в регионе коррелирует с общемировой тенденцией снижения экономической активности и свидетельствует о необходимости повышения производительности и наращивания инвестиций, объем которых сокращается в течение последних 10 лет. В регионе ЕЦА ситуация усугубляется в связи с ухудшением демографических тенденций, в частности, сокращением численности населения трудоспособного возраста, говорится в документе.

«Миграция может способствовать процветанию в регионе, — считает главный экономист ВБ по Европе и Центральной Азии Асли Демиргюч-Кунт. — Как правило, в большинстве своем мигранты — это люди трудоспособного возраста, которые могут ослабить демографическое давление за счет роста численности рабочей силы, повышения производительности и ускорения экономического роста».

Банк отмечает, что за последние 40 лет доля иммигрантов в Европе стремительно возросла. Сегодня один из трех мигрантов в мире направляется в Европу. Уровень межрегиональной миграции в Европе и Центральной Азии также высок, при этом 80% эмигрантов переезжают в другие страны региона.

«Вместе с тем нередко отмечается серьезная оппозиция по отношению к миграции. Это связано с тем, что преимущества миграции проявляются в долгосрочной перспективе, тогда как издержки, такие как вынужденное перемещение и безработица, возникают сразу и сосредоточены в определенных группах», — говорится в докладе.

В банке считают, что разработчикам экономической политики необходимо оказывать поддержку таким группам с помощью программ переобучения и изменения системы обучения молодежи таким образом, чтобы молодые специалисты не конкурировали с менее квалифицированными мигрантами. «Такие меры могут включать выплату временных социальных пособий и страховых пособий по безработице», — отмечают в ВБ.

С миграцией также связаны опасения по поводу «утечки мозгов» из стран-доноров в лице квалифицированных работников, поскольку в регионе процент эмигрантов с более высоким уровнем образования, как правило, выше. Люди с высшим образованием составляют 55% от общей численности эмигрантов из Боснии и Герцеговины, более 40% эмигрантов из Армении и Латвии и около 40% эмигрантов из Албании, Молдовы, Северной Македонии, Кыргызстана, Казахстана, Румынии и Таджикистана. «Такие устойчивые тенденции часто являются следствием, а не причиной более глубоких проблем», — подчеркивается в документе.