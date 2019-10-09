В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой хоким Миришкорского района Кашкадарьинской области Равшан Комилов оскорбляет и обвиняет в краже мужчину, собиравшего с внуками кукурузу на чужом поле. Глава районной администрации сам снимал это на видео.

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«Вы и внуков учите воровству? Что „хай“? Что „хоким-бува“? Что „хоким-бува“? Почему воруешь? Тебе не стыдно, дружище? Бедный предприниматель посадил [кукурузу], он будет экспортировать. Экспорт района лежит на его плечах. Если ты заберешь четыре [початка кукурузы], он заберет четыре, я ***** с экспортом? Что „внуки“? Будь ты проклят! Возьми это! Бессовестный, пусть твоя совесть сгниет! Ненасытный! Лучше умри с голоду, умри с голоду!» — сказал он.

Мужчина что-то выкрикивает в сторону своего внука. Затем Равшан Комилов заявляет, что «лучше бы он повесился, чем воровал».

«Чем он виноват? Почему на него кричишь? Что ты будешь есть? Купи, *****, трудись. Пусть твоя совесть сгниет, трудись! Поставь сюда! Будь ты проклят, будь проклят. Будь ты проклят! Бессовестный! Ты — бессовестный! Пусть твоя совесть сгниет. Вместо того, чтобы прокормить внуков путем воровства, лучше возьми двухметровую веревку и повесься», — заявил хоким.

Прокуратура Кашкадарьинской области начала проверку по данному факту. Вечером в среду хоким записал видеообращение. В нем он сначала заявил, что «кто, как не он, должен заботиться об экспортном потенциале района», а потом попросил прощения.

«Как хоким я должен думать об этом, думать о предпринимателе. Но правильно, что я со злости использовал нецензурные слова. Как хоким, руководитель я не должен был это делать. Поэтому я, прижимая руку к груди, прошу прощения у народа и обещаю, что не повторю эту ошибку», — сказал он.