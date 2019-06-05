4 июня примерно в 18:30 на 11-м квартале Юнусабадского района Ташкента автомобиль Nexia-3 Т. Л. совершил наезд на 12-летних подростков А. Г., С. И. и С. Я., сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
Со слов 42-летней женщины, управлявшей автомобилем, она перепутала педали тормоза и газа. Подростки находились у обочины внутриквартальной дороги, говорится в сообщении.
В результате ДТП А. Г. скончался на месте. С. И. с полученными телесными повреждениями доставлен в больницу. Врачи оценивают состояние мальчика как стабильное. С. Я. был осмотрен амбулаторно, после чего его отпустили домой.
На место происшествия выехали начальник УБДД ГУВД подполковник Рафикжон Жалилов, заместитель начальника ГУВД — начальник следственного управления полковник Зафар Алимов и начальник 5-го отдела УКД ОВД Юнусабадского района капитан Дилшод Дехканбаев.
В социальных сетях распространилась информация о том, что водитель скрылась с места происшествия. ГУВД сообщает, что женщина находилась на месте и оказывала содействие в проведении следственных мероприятий.
По данному факту УКД ОВД Юнусабадского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека") Уголовного кодекса Узбекистана.
ГУВД просит водителей быть внимательными, двигаясь по внутриквартальным и махаллинским дорогам. Улочки и переулки махаллей, кварталов жилых массивов предназначены в первую очередь для людей, отмечается в сообщении.
Таир Урунбаев
Педали перепутала она.. Я и не удивлен, когда я в автошколе учился, общался с женщинами в группе которые хором заявляли “уроки прогуливаю, зато на дороге водить научусь“ вот пожалуйста. Жаль что дети погибли( соболезную родным..(
Шахина Саломова
мы тут живем, и женщина живет тут же, в соседнем доме и она не оказывала содействия а ушла к себе, а то б народ ее там порвал, и так когда ее из дома вывели и посадили в машину за ней народ ринулся, кто то даже в лицо плюнул, люди кричали и возмущались, так что господа из гувд врут
Alisher Radjapov
А дядя его там заявляет что скрылась.. Люди чуть ли не суд Линча требуют
Печально все это, но око за око и весь мир ослепнет.
Шахина Саломова
ГУВД должно не просить двигаться внимательно, а перекрыть дороги ведущие на жилой квартал, потому что там идет строительство метро и все машины поворачивают именно на квартал который очень густо населен и у нас тут от машин нет места, а хокимият юнусабада не ударит палец о палец чтобы что либо предпринять, надо перекрыть эти дорошги пока строится метро и пустить транспорт в объезд
George George
Ужасно..
на самом деле.
Для культуры вождения у нас нужно создать отдельный ВУЗ, с периодической сдачей повторных экзаменов для повышения квалификации каждые 2-3 года.
Евгения Белухина
На какой же скорости нужно во дворе ехать, чтобы насмерть сбить детей?! Мои соболезнования семье погибшего мальчика. Это какой-то ужас.. нет слов.
Jawara Shawn
Таких недоводителей часто вижу, как они сами не бояться садиться за руль.
Александр Мурин
Странно, столько свидетелей говорят , что она скрылась и закрылась в квартире, а теперь оффициально сообщают , что она женщина не покидала место преступления. Как бы дальше не вышло, что мальчик сам виноват…
Искренние соболезнования родителям и родным погибшего ребенка. Да бог им пережить это горе. Это так страшно , когда вот так ни за что погибают дети.
P.S. Думаю дадут пару лет условно и это страшно.
Андрей М
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, с какого тогда бока там делала эта барышня? Пусть или делают лежачие полицейские, либо вообще ставят шлагбаумы, чтобы могли въезжать только экстренные службы.
Фируза Кайкова
Убедительно просим лишить ее права на вождение не только автомобиля, но даже велосипеда. Она страдает болезнью-- не может ориентироваться в пространстве, а тем более на автомобиле, на самолёте и так далее. Помимо того, что наказание должно быть. Бедного ребёночка не вернёшь, но платить пожизненно родителям ребёночка на лекарство обязательно перед Богом и для той, которая убила ребёночка.
Liliya Gayvoronskaya
Шахина Саломова, верно. Вообще, нужно убрать ВСЕ машины из дворов жилых домов! Дворы, махалли должны быть безопасны!
Андрей Панкратов
Всего лишь перепутала педали! Оказывается, это ещё её следует пожалеть? Одного ребёнка убила, второго покалечила, с третьим ещё неизвестно что случится через несколько дней.
С покалеченным ребёнком — статья 266.
Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение, — наказывается штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или обязательными общественными работами до трехсот шестидесяти часов либо исправительными работами до трех лет. То есть, с помощью адвоката, заплати 50 мин. зарплат — и всё?
С убитым ребёнком — та же 266 статья: То же деяние, повлекшее смерть человека, — наказывается лишением свободы до семи лет. ДО 7 лет! То есть, могут присудить и 2 года? И 1 год? И, учитывая, что “женщина находилась на месте и оказывала содействие в проведении следственных мероприятий“, выпустят в зале суда.
И моральный ущерб присудят по 5 копеек.
А ведь дети находились в своём внутреннем дворе. Даже не на тротуаре — на газоне, то есть, вроде бы, в абсолютной безопасности!!! Нет, нашлась одна — и за секунду сделала целую толпу людей несчастными. Как она дальше жить-то вообще собирается?
И статью неправильно озаглавили. Подросток не погиб в ДТП, он убит у своей парадной.
Ravshan Sabirov Davlatyar
Очень печально, соболезную родным, у нас тоже есть такой молодой “Шумахер“, 18 квартал ЮА, черный ласетти.106. много раз говорили так нельзя ездить, не понимает.