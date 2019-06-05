4 июня примерно в 18:30 на 11-м квартале Юнусабадского района Ташкента автомобиль Nexia-3 Т. Л. совершил наезд на 12-летних подростков А. Г., С. И. и С. Я., сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Со слов 42-летней женщины, управлявшей автомобилем, она перепутала педали тормоза и газа. Подростки находились у обочины внутриквартальной дороги, говорится в сообщении.

В результате ДТП А. Г. скончался на месте. С. И. с полученными телесными повреждениями доставлен в больницу. Врачи оценивают состояние мальчика как стабильное. С. Я. был осмотрен амбулаторно, после чего его отпустили домой.

На место происшествия выехали начальник УБДД ГУВД подполковник Рафикжон Жалилов, заместитель начальника ГУВД — начальник следственного управления полковник Зафар Алимов и начальник 5-го отдела УКД ОВД Юнусабадского района капитан Дилшод Дехканбаев.

В социальных сетях распространилась информация о том, что водитель скрылась с места происшествия. ГУВД сообщает, что женщина находилась на месте и оказывала содействие в проведении следственных мероприятий.

По данному факту УКД ОВД Юнусабадского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека") Уголовного кодекса Узбекистана.

ГУВД просит водителей быть внимательными, двигаясь по внутриквартальным и махаллинским дорогам. Улочки и переулки махаллей, кварталов жилых массивов предназначены в первую очередь для людей, отмечается в сообщении.