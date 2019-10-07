По данным Узгидромета, в течение недели по Узбекистану будут наблюдаться комфортные погодные условия. Температура воздуха будет в пределах ночью +10…+15 градусов, днем — +24…+29 градусов, что близко к среднемноголетним значениям этих дней. Дождей в этот период не ожидается.

Синоптики представили и обзор погоды в минувшем сентябре. В первой половине сентября по Узбекистану наблюдался ряд прохладных вторжений. Особенно прохладно было 9 сентября — в этот день дневная температура воздуха была не выше +13…+18 градусов, что на 2−4 градуса ниже среднемноголетних значений. Холодное вторжение в этот день сопровождалось по большей части территории республики дождями. Наиболее значительные осадки прошли по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Наманганской областям — 5−16 мм, в предгорных и горных районах республики — 25−35 мм.

Вторая половина сентября отличилась более спокойными погодными условиями, характерными для осени — было тепло и сухо. Температурный фон колебался от +30…+35 градусов до +25…+30, что на 2−4 градуса выше нормы. Дожди отмечались только 30 сентября по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и регионам Ферганской долины, с суточным количеством от 0,0 до 2 мм, в горах Ташкентской области — 7−11 мм.

«Прогнозы на месяц вперед носят оценочный характер, предсказать ход погоды на месяц с детализацией по дням невозможно. Наиболее достоверными не только у нас в Узбекистане, но и во всем мире являются прогнозы погоды на шесть дней», — говорится в сообщении.

По оценке синоптиков Узгидромета с опорой на данные мировых прогностических центров, октябрь в том году по температурному режиму ожидается близким к среднемноголетним значениям, местами на 1−1,5 градуса ниже нормы. В первой декаде ожидается преобладание температуры ночью +8…+13 градусов, днем — +20…+25. Во второй и третьей декадах прогнозируется колебание температуры ночью от +7…+12 градусов до +2…+7, днем — от +20…+25 градусов до +12…+17.

По режиму выпадения осадков нынешний октябрь тоже ожидается близким к норме, местами больше нормы. Среднемноголетнее месячное количество осадков составляет по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям, местами по Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям 2−10 мм, по остальной территории республики 15−30 мм, в предгорной и горной зонах республики 44−74 мм.

В отдельные годы месячное количество осадков может значительно превышать средние многолетние значения. Среднемноголетнее число дней с осадками составляет 5−7, по Бухарской, Навоийской областям — 2−4 дня. В отдельные годы дожди выпадали очень часто. Так, в октябре 1951 года в Ташкенте было 18 дней с осадками.