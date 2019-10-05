Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 октября подписал постановление о достойном праздновании 30-летия принятия закона «О государственном языке» (21 октября 1989 года).

«Узбекский язык как один из древних и богатых языков мира является символом национального самосознания и независимой государственности нашего народа, его бесценным духовным богатством и великой ценностью, имеющих чрезвычайно важное значение в общественно-политическом и духовно-просветительском развитии страны», — говорится в документе.

На основе исторического закона «за прошедшие годы наш родной язык обрел прочную правовую базу и высокий статус. Сегодня узбекский язык активно используется во всех сферах нашей жизни — государственном и общественном управлении, межгосударственных отношениях, науке, образовании и воспитании, медицине, культуре и искусстве, громко звучит с международных трибун», — отмечается в постановлении.

«Исходя из требований сегодняшнего нового этапа развития Узбекистана — периода национального развития, проводится широкомасштабная работа по повышению роли и авторитета нашего родного языка в обществе», — говорится далее в документе. Создан Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, в регионах открыты творческие школы, названных именами выдающихся узбекских ученых и литераторов.

Постановлением утверждена программа массовых духовно-просветительских мероприятий, посвященных 30-летию принятия закона о государственном языке. Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий возглавил премьер-министр Абдулла Арипов.

Праздничные мероприятия, посвященные дате, пройдут во всех городах и районах страны. Среди учащихся общеобразовательных школ будет организован конкурс сочинений на тему узбекского языка. В театрах и кинотеатрах, а также дворцах культуры пройдут показы спектаклей, художественных и документальных фильмов о великих ученых.

Намечены международная научно-практическая конференция «Вопросы развития узбекского языка и международного сотрудничества» и республиканская конференция «Актуальные вопросы узбекского языковедения». Запланированы литературно-просветительские вечера и презентации новых книг.

21 октября пройдут церемонии возложения цветов к подножию памятников основателю узбекского литературного языка Алишеру Навои в Национальном парке Узбекистана в Ташкенте и в других регионах.

Мероприятия, посвященные узбекскому языку, запланированы в посольствах и дипломатических представительствах Узбекистана за рубежом. В них также будут созданы клубы «Друзья узбекского языка».