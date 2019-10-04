Следственный департамент при Министерстве внутренних дел Узбекистана распространил фотографию четырех граждан Камеруна, которые подозреваются в мошеннических преступлениях.

В сообщении департамента говорится, что по факту преступлений сейчас ведутся предварительные следственные действия. Детали не приводятся.

Граждане, пострадавшие от преступных действий лиц, указанных на фотографии, могут обратиться в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102, а также по телефонам Следственного департамента: 71−231−30−97, 71−231−36−22 и 71−233−65−34.