В сентябре таможенный контроль курьерских отправлений, который осуществлялся на территории аэропорта Навои, был приостановлен. Сейчас прибывающий груз пломбируется и для прохождения обязательного таможенного досмотра перенаправляется наземным транспортом в Ташкент.

Как сообщил журналистам в ходе недавнего пресс-тура начальник таможенного управления навоийского аэропорта Жасур Ишонкулов, причиной перевода стало отсутствие надлежащих условий для работы по контролю и оформлению международных почтовых и курьерских отправлений (МКО). Поручение о переводе в конце августа издал Кабинет Министров.

Таможенная обработка международных почтовых и курьерских отправлений, поступающих в Узбекистан, осуществляется в специальных таможенных зонах. Отправления, поступающие в адрес «Узбекистон почтаси» через все виды транспорта, обрабатываются на территории Центрального северного вокзала. Остальные МКО, прибывающие самолетами и автотранспортом, обрабатываются на таможенном посту «Главпочтамт» внешнеэкономической деятельности Управления ГТК по Ташкенту, который с февраля 2016 года базируется на территории частной компании CPT-pochta.

Фото: Аскар Якубов.

В августе 2018 года регулярные рейсы грузовой авиакомпании Turkish Cargo с целью разгрузки мощностей столичного аэропорта были переведены в логистический хаб «Навои». Грузовой терминал занимает площадь 1 га. Для досмотра международных курьерских отправлений (МКО) была выделена площади в 300 кв м.

Вопрос отсутствия условий был поставлен еще в апреле 2018 года. Специальная комиссия, посетившая аэропорт Навои, установила, что в терминале отсутствует отдельная изолированная площадь для проведения таможенного контроля, обработки и оформления МКО, не оборудованы отдельные места для хранения грузов, приостановленных таможней (в связи с начислением платежей или отсутствием у курьеров разрешительных документов), нет нужных условий для работы сотрудников таможенного поста. Во многих местах терминала протекает крыша, в том числе в месте, где установлен рентген-аппарат.

«Здание изначально не было построено для таможенного оформления, здесь одновременно находятся товары и импорта, и экспорта. Территория предназначена для карго, логистики, т. е. коммерческих и крупногабаритных грузов», — отметил Жасур Ишонкулов. В пунктах приема грузов необходимо наличие онлайн-сопровождения МКО, специальных камер и бесперебойной интернет-связи с возможностью подключения к центральному аппарату Государственного таможенного комитета.

Директор аэропорта Навои Тимур Бабаев не смог дать четкого ответа о сроках исполнения предписаний ГТК. «В неделю к нам приходит от 200 до 300 тонн груза, треть из них — курьерские отправления. Наш терминал по условиям пожарной, технической безопасности считается грузовым складом», — отметил он. По его словам, зимой крышу ремонтировать не будут. Работы могут начать в марте и завершить в течение двух месяцев.

Международными курьерскими отправлениями в Узбекистане, по данным ГТК, в настоящее время занимаются порядка 120 компаний.

Фото: Юрий Корсунцев.

Таможенный склад СPТ-pochta, где дислоцируется таможенный пост «Главпочтамт», изначально создавался для проекта электронной коммерции. На момент обращения ГТК о размещении здесь таможенного поста склад уже был оснащен современным оборудованием, необходимым для работы с курьерскими грузами, в том числе системой сканирования и видеонаблюдения. В процессе переориентирования склада система видеонаблюдения была подключена к центральному аппарату ГТК, в том числе к отделу собственной безопасности комитета и отделу по борьбе с контрабандой, с учетом хранения видеоданных более трех месяцев.

По словам основателя СPТ-pochta Александра Яна, курьерские отправления поступают из 189 стран.

Начальник поста «Главпочтамт» Шерзод Бакиев сообщил, что за первые 15 дней после перенаправления грузов из Навои в Ташкент было зафиксировано 13 случаев незадекларированных грузов, конфискован контрабандный и запрещенный товар на сумму 86 млн сумов, взысканы платежи в размере свыше 700 млн сумов. На складе временного хранения до выяснения обстоятельств или уплаты владельцами таможенных пошлин приостановлено около 25 тонн груза.

Фото: Юрий Корсунцев.

«В ходе таможенной проверки выявляются факты перемещения коммерческих грузов под видом почтовых курьерских отправлений „для личного пользования“, т. к. последние не облагаются таможенными платежами, если не превышают норму — 1000 долларов США в квартал», — сказал Шерзод Бакиев.

Во время недавнего досмотра МКО в адрес физических лиц были временно приостановлены одинаково укомплектованные 180 посылок, привел он пример. Все они были адресованы разным гражданам, при этом стоимость таможенникам показалась «явно заниженной». Они опросили всех 180 получателей, которые сказали, что отношения к посылкам не имеют. Выяснилось, что эти граждане отдыхали в одной гостинице в Турции, и отправители могли воспользоваться паспортами граждан без их ведома. Дело передано в прокуратуру, возбуждено уголовное дело.

Начальник поста рассказал, что учет получения отправлений гражданами и контроль достоверности декларирования осуществляет электронная система обработки МКО. Она сигнализирует, если в адрес одного и того же физического лица в течение квартала поступают товары стоимостью, превышающей норму.

В ближайшее время система данных ГТК будет синхронизирована с аналогичной системой Государственного налогового комитета. «Информация о гражданах, которые в целях дополнительного заработка участвуют в контрабандных схемах и предоставляют свои паспортные данные для получения партий коммерческого груза, будет поступать в налоговую службу», — сообщил Шерзод Бакиев.