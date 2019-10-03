На прошлой неделе в Узбекистане прошла конференция ICTWeek 2019, где обсуждались вопросы развития электронной коммерции. Директор по развитию системы WebMoney Transfer Петр Дарахвелидзе рассказал об электронном WMY-кошельке в сумах, правилах пользования и безопасности онлайн-платежей.

Мы не компания, мы — технология

Нас часто считают компанией, но это не так. WebMoney — это технология, бренд. Когда создается новый тип кошелька, как WMY — эквивалент узбекского сума в системе — ведется поиск партнера, готового выступить гарантом в своей стране. Им должна быть проверенная компания. В Узбекистане — это Brio Group.

Со своей стороны мы предоставляем пользователям программное обеспечение с продуманным интерфейсом для оплаты услуг и приема платежей. Задача Brio Group — адаптировать технологию к местному рынку.

Универсальное решение для оплаты

В WebMoney есть все для удобной оплаты в сфере услуг: от доставки еды до аренды жилья или автомобиля. Не надо куда-то идти, заполнять документы, ждать оформления карты. Все просто: взял мобильный телефон, зарегистрировался, открыл кошелек.

В Узбекистане мы преследуем три цели: простота пополнения счета, перевод интерфейса на узбекский язык, оплата WMY в глобальных интернет-магазинах и сервисах, например, AliExpress.

Также у системы есть решение, которое позволяет владельцам кафе, ресторанов и магазинов принимать безналичные платежи по QR-коду. Клиенту нужно только отсканировать код через мобильное приложение WebMoney Keeper и подтвердить операцию.

Как пользоваться

Чтобы открыть WebMoney-кошелек, достаточно при регистрации указать номер телефона и придумать пароль.

Электронный кошелек отличается от банковского счета. Такие действия, как оплата или пополнение баланса на телефоне возможны без идентификации — это простые операции с минимумом риска.

При этом не стоит забывать о механизмах защищенной сделки между пользователями — Escrow-сервис — при покупке-продаже товаров и услуг. Такой сервис будет интересен для маркетплейсов и других. Любая такая площадка подразумевает разрешение конфликтов. Это один из главных элементов бизнеса. Мы имеем собственный арбитраж, состоящий из трех лиц, где два назначаются сторонами и один системой.

Другое дело, если средства переводят на банковский счет или обналичивают, так как это операция с более высокой степенью риска. Здесь работают лимиты и действуют нормы FATF — организация, вырабатывающая мировые стандарты для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Для обеспечения безопасности средств WebMoney разработала систему аттестатов, содержащую личные данные владельца: паспортная и контактная информация. Выше уровень аттестата — выше степень доверия от системы — больше доступа к ее услугам.

Для чего нужен аттестат

Создав кошелек, пользователь получает аттестат Псевдонима, который не требует заполнения каких-либо данных. Для лица, использующего кошелек для повседневных покупок, достаточно этого аттестата.

Для получения более высокого уровня — Формального — надо загрузить скан паспорта для его проверки. С ним клиент получает расширенные услуги системы — перевод средств на банковскую карту.

Высший уровень аттестации — Персональный — понадобится продвинутым пользователям и предпринимателям, зарабатывающим в сети, используя все сервисы WebMoney Transfer. Для его получения следует лично принести оригиналы документов или нотариально заверенные копии.

Наша сила в безопасности

WebMoney — новатор в сфере безопасности. Подтверждать регистрацию через SMS мы начали одними из первых. В отслеживании подмены SIM-карты были первопроходцами, внедрив ее более шести лет назад.

Отдельного упоминания заслуживает сервис E-Num. Технология позволяет генерировать одноразовые ключи по схеме «Вопрос-ответ». После запроса на авторизацию мобильное приложение получает Push-уведомление и отображает «Число-ответ». Этот способ аутентификации надежнее SMS и не зависит от провайдера связи.

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