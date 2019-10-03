Повышение оплаты труда работников детских школ музыки и искусства предусмотрено постановлением президента от 1 октября.

С этой же даты базовые тарифные ставки директоров детских школ музыки и искусства и их заместителей подняты в 1,5 раза, учителей и концертмейстеров — в 1,25 раза.

Министерству культуры поручено разработать и утвердить современную систему оценки качества образования, пересмотреть учебные планы и программы в пользу применения информационных технологий.

Кроме того, Минкульт обязан в двухмесячный срок внедрить конкурсный отбор кандидатов на руководящие должности в детских школах музыки и искусства.