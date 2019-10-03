В целях развития туристического потенциала Ташкента и создания благоприятных условий для туристов и гостей столицы приглашаются предприниматели для реализации инвестиционных проектов на территории парка имени Абдуллы Кадыри.

Абдулла Кадыри — признанный классик отечественной литературы, создатель узбекской школы романа, творческое наследие которого изучается во многих странах мира. Именем известного узбекского писателя и просветителя назван один из крупнейших проспектов Ташкента, станция метро, а также парк в старогородской части столицы.

В настоящее время парк имени Абдуллы Кадыри нуждается в масштабной реконструкции и реорганизации. Об этом говорил и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время посещения парка в августе 2018 года. Глава государства особо отметил, что необходимо установить новый памятник Абдулле Кадыри и реконструировать парк таким образом, чтобы он имел свой неповторимый облик и отражал эпоху, в которой жил великий писатель.





В этой связи было принято решение начать масштабную реконструкцию парка имени Абдуллы Кадыри. Предполагается, что парк будет выполнен в узбекском национальном стиле и отразит эпоху, в которую написан один из наиболее известных романов автора «Минувшие дни».

Территория парка площадью 16,5 га будет поделена на 14 разных проектов:

проект №1 — новый памятник Кадыри, школа имени Кадыри и библиотека;

проект №2 — гостиница, выполненная в узбекском национальном стиле;

проект №3 — заведения общественного питания, в том числе классическая узбекская чайхана;

проекты №4 — №14 — торговые ряды и мастерские ремесленников, музей и так далее.

Планируется, что парк будет своеобразным продолжением старогородской части Ташкента и будет составлять единый архитектурный ансамбль с базаром Чорсу, строящимся Центром исламской цивилизации и комплексом Хазрати Имам.

По вопросам участия в проекте строительства можно обратиться по телефонам: (+998) 95−501−70−70, (+998) 71−210−01−53 или по e-mail.

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